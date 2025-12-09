Habertürk
Habertürk
        2026 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı: 2026 YKS, KPSS, ALES, DGS, YÖKDİL ve AGS ne zaman yapılacak, başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu?

        ÖSYM, 2026 sınav takvimini yayınladı. Sınavlara yönelik hazırlık çalışmalarını daha planlı şekilde yönetmek isteyen adaylar, sınav ve başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki ÖSYM sınav takvimine göre YKS, KPSS, ALES, DGS, YÖKDİL ve AGS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi

        Giriş: 09.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 09.12.2025 - 11:47
        1

        2026 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavların tarihleri belli oldu. YKS, KPSS, ALES gibi sınavların başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar sınav takvimini araştırıyor. Peki 2026 ÖSYM sınav takvimine göre YKS, KPSS, ALES, DGS, YÖKDİL ve AGS ne zaman yapılacak? İşte 2026 ÖSYM sınav tarihleri hakkında detaylar

        2

        2026 YKS SINAV TAKVİMİ

        Aşama / Oturum Tarih
        Başvuru 6 Şubat 2026 – 2 Mart 2026
        Geç Başvuru 10–12 Mart 2026
        1. Oturum (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi
        2. Oturum (AYT) 21 Haziran 2026 Pazar
        3. Oturum (YDT) 21 Haziran 2026 Pazar
        Sonuç Açıklama 22 Temmuz 2026
        3

        2026 KPSS SINAV TAKVİMİ

        Oturum / Eğitim Düzeyi Başvuru Tarihi Sınav Tarihi
        Lisans (Genel Yetenek) 1–13 Temmuz 2026 6 Eylül 2026
        Lisans (Alan Bilgisi) 1–13 Temmuz 2026 12–13 Eylül 2026
        Önlisans 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 4 Ekim 2026
        Ortaöğretim (Lise) 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 25 Ekim 2026
        4

        2026 ALES SINAV TAKVİMİ

        Oturum Başvuru Tarihi Sınav Tarihi
        ALES/1 25 Mart – 2 Nisan 2026 10 Mayıs 2026
        ALES/2 10 – 18 Haziran 2026 26 Temmuz 2026
        ALES/3 7 – 15 Ekim 2026 29 Kasım 2026
        5

        2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        2026 ÖSYM sınav takvimi, 14 Kasım’da resmi sitesinde yayınlandı. Sınav ve başvuru tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar 2026 ÖSYM sınav takvimine haberimizden ulaşabilir.

        2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
