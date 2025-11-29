2026 yeniden değerleme oranı yüzde kaç oldu? Zamlı pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ve yurt dışı çıkış harcı kaç TL olacak?
2026 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak duyurulmasının ardından, kamuoyunda vergi ve harçlarda gerçekleşecek artışlar mercek altına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu kalemlerde güncellemelerin doğrudan yeniden değerleme oranı üzerinden yapılması yerine, enflasyon hedefleriyle uyumlu daha ölçülü bir artış planladıklarını ifade etti. Peki, yeni yılda harç ve vergiler ne kadar olacak? İşte, mevcut yeniden değerleme oranına göre kalem kalem zamlı ücretler
2026’da uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak belirlenmesinin ardından, vergiler ve harçlarda yaşanacak artışlar gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde vergi ve harç artışlarını bu orana doğrudan bağlamak yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha sınırlı bir düzenleme yapmayı amaçladıklarını ifade etti. Peki, güncel yeniden değerleme oranı esas alındığında 2026 yılı pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.
VERGİ VE HARÇ TUTARLARININ ENFLASYONA GÖRE ARTMASI GÜNDEMDE
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.
Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
İSTİSNA TUTARLARDA YENİDEN DEĞERLEME ORANI KULLANILACAK
Yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini anımsatan Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak." diye konuştu.
Öte yandan, vergi kanunları çerçevesinde esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artıyor.
2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR?
Eylül ayında yapılan zamla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'ye yükseltilmişti. 2026'da söz konusu tutar 1255 TL'ye yükselecek.
2026 EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?
Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 7.122 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL'den 2360 TL'ye yükselecek.
2026 PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:
6 aya kadar: 2.956 TL
1 yıl: 4296 TL
2 yıl: 7065 TL
3 yıl: 10 bin 65 TL
3 yıldan fazla: 14 bin 146 TL
2026 IMEI ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Bu kapsamda yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 57 bin 241 TL'ye yükselecek.
EN UCUZ MTV 6.066 TL OLACAK
Her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 4.834 TL’den 6.066 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 cc arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 8.421 TL’den 10.567 TL’ye çıkacak.
Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 2.621 TL’den 3.289 TL’ye yükselecek.
EMLAK VERGİSİNDEKİ YÜKSEK ARTIŞA SINIR KONACAK
Emlak vergisine esas arsa rayiç değerleri dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirleniyor. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor. 2026 yılında uygulanacak emlak vergisi arsa rayiç değerleri takdir komisyonları tarafından belirlendi fakat bazı yerlerde aşırı artışların gündeme gelmesi üzerine kanunla üst sınır konulması planlanıyor. Buna ilişkin kanuni düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor.
TRAFİK CEZALARI KANUNLA BELİRLENECEK
Trafik para cezaları normalde her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Ancak, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan kanun teklifi ile trafik cezaları artırılacak. 2026 yılında kanunda belirlenen trafik cezaları uygulanacak. 2027 yılından itibaren tekrar yeniden değerleme oranında artırılmaya devam edecek.