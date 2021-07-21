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21 Temmuz İstanbul güncel su kesintisi duyuruları! İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da su ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 21 Temmuz İstanbul su kesintisi duyurularını duyurdu. İstanbullular, bayramın ikinci günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri merak ediyor. 21 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

21 Temmuz İstanbul güncel su kesintisi duyuruları! İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da su ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 21 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 21 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

20 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.07.2021 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 21 TEMMUZ

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