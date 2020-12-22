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HaberlerYaşam22 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 22 Aralık Salı İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve
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22 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 22 Aralık Salı İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) resmi internet sitesinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin listesini paylaştı. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. 22 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 22 Aralık Salı İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

22 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 22 Aralık Salı İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve

İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. 22 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 22 Aralık Salı İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

22 ARALIK SALI İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Orhantepe Mah,Petroliş Mah,Yunus Mah,Atalar Mah,Esentepe Mah,Karlıktepe Mah
Arıza Sebebi:1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Kartal Terfi 1000 Mm Cazibe Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:22.12.2020 07:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Paşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.12.2020 09:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]



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