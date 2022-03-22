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Haberler Gündem 22 Mart Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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22 Mart AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede?

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri merak ediyor. "Deprem mi oldu, nerede?" Sorularına yanıt aranıyor. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. İşte 22 Mart 2022 Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem haritası...

22 Mart Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri merak ediliyor. İşte 22 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 22 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 MART

2022.03.22 08:39:01 39.0113 27.8443 5.5 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.03.22 07:22:09 40.0638 28.6380 14.4 -.- 3.9 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.03.22 04:53:52 36.9967 28.4085 5.0 -.- 1.0 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.22 04:22:40 36.3300 28.2335 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.22 02:03:02 40.4430 42.2803 8.6 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

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