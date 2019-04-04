Büyükorhan ilçesine bağlı Danacılar köyünde seçimden galibiyetle çıkan muhtar adayı Cemalettin Barışık, "seçimi kazandım" diye sevinirken aday olacak kişilerin 6 ay önce ikametini aday olacağı mahalleye aldırması gerektiği kuralına uymadığı için, muhtarlığı geçersiz sayılınca, en çok ikinci oyu alan mevcut muhtar İrfan Düş mazbatasını aldı.



184 seçmenin oy kullandığı Danacılar Köyü'nde Cemalettin Barışık 84, mevcut muhtar İrfan Düş 62 Yaşar Kalın ise 14 oy aldı. Seçimi kaybeden mevcut muhtar İrfan Düş, seçimi kazanan Cemalettin Barışık’ın mahallede 3 aydır ikamet ettiğini ispatlayarak İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti.

Mevcut Muhtar İrfan Düş’ün itirazı üzerine toplanan İlçe Seçim Kurulu Cemalettin Barışık’ın üç ay önce ikametini Bursa’dan Büyükorhan Danacılar Mahallesi’ne aldığını belirleyerek , ’2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimi Hakkında Kanunun’ adaylık ve seçilme yeterliliği başlıklı 31. M-maddesine göre, ’En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturması’ şartına uymadığı için Cemalettin Barışık’ın muhtarlığını düşürdü. Bu kararla, pazar günü rakibine karşı seçimi kaybeden İrfan Düş, İlçe Seçim Kurulu’nun kararı ile muhtar oldu.





"Kanunlar çerçevesinde hakkımı aradım" diyen mevcut Muhtar İrfan Düş," Rakibim Cemalettin Barışık 84 oy aldı ben ise 62 oy aldım. Seçimi kaybettim ama seçilen arkadaşın yerleşim belgesinin 3 aylık olmasından dolayı doğal hakkım olarak kanun gereği itiraz dilekçemi verdim. Dilekçem değerlendirildikten sonra tekrardan muhtar olduğum tarafıma bildirildi" dedi.Demokratik olmayan yollarla şikayet edildiğini dile getiren Cemalettin Barışık," 2016 mart ayından itibaren Danacılar'da ikamet ediyorum. 31 Mart mahalli seçimlerinde mahalleme muhtar adayı olarak çıktım. 22 farkla mevcut muhtara karşı kazandım. Mevcut muhtar yalan beyanlarla benim seçimi almadığımı beyan etmiştir. Bu kararların bana ulaşması sonrasında bizde gerekli belgeleri ve imzaları toplayıp il seçim kuruluna vereceğiz" dedi.Cemalettin Barışık’a oy veren seçmenler ise mahalle meydanında toplanarak tepki gösterdi. Köye 3 dönemdir hizmet gelmediğini öne süren vatandaşlar, "Biz hizmet istiyoruz. Oylarımızın çöpe gitmesini istemiyoruz. Bizim seçtiğimiz muhtar Mart 2016'dan beri burada oturuyor. Elektrik su faturası ile bu durumu ispat ediyor. Biz ölene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bizim için muhtar Cemalettin Barışık'tır. İrfan Düş'ün muhtarlığını tanımıyoruz" dediler.