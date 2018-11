22. Tiyatro Festivali başlıyor!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, 22. kez 17 Kasım’da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yurtdışından 12, Türkiye’den 12 olmak üzere 24 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterilerinin yanı sıra okuma tiyatroları, söyleşiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek

22. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk haftasında Robert Lepage’ın sahneye koyduğu, ünlü Rus oyuncu Evgeny Mironov’un 11 Hamlet karakterini canlandırdığı Hamlet | Collage’ı, commedia dell’arte geleneğinin ilk akla gelen yazarlarından Carlo Goldoni’nin Komik Tiyatro’sunu (Il Teatro Comico), yönetmen Roberto Latini’nin yorumuyla, Bahar Temiz için koreograf Marc Vanrunxt’un tasarladığı Beyaz Üzerine Beyaz, imza attığı oyunları aynı zamanda bir yerleştirme mantığıyla kurgulayan Mesut Arslan’ın Gece Sempozyumu, koreograf Tuğçe Tuna’nın sahneleyeceği 45’lik ve daha birçok oyun seyircisiyle buluşacak.

PICCOLO TEATRO SEKİZ YIL ARADAN SONRA FESTİVALDE

Dünya tiyatrosunun mihenk taşlarından Piccolo Teatro, İtalyan geleneğinin önemli ismi Carlo Goldoni’nin Komik Tiyatro’su ile (Il Teatro Comico), sekiz yıl aradan sonra yeniden Roberto Latini’nin yorumuyla İstanbul’da.

Roberto Latini 1750’de kaleme alınan, commedia dell’arte tiplemelerinin ve maskelerinin ötesine geçerek özgün karakterler yarattığı Komik Tiyatro’nun çağdaş bir yorumuyla festivale geliyor. Yönetmenliğinin yanı sıra oyunda aynı zamanda Orazio rolüyle seyirci karşında olacak Roberto Latini, İtalyan tiyatrosunun mirasına sadık kalırken, Avrupa’da tiyatronun geleceğini düşünerek yorumlarını şekillendiriyor. Oyunun müzik düzenlemeleri ise Latini’nin daha önceki işlerinde de birlikte çalıştığı, UBU Ödülü sahibi Gianluca Misiti’ye ait. Festivalin yan etkinlikleri kapsamında Komik Tiyatro’nun yönetmeni ve oyuncusu Roberto Latini, oyunculuk üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirecek ve 18 Kasım’ Pazar günü yapılacak gösterinin ardından seyircilerin sorularını yanıtlayacak

EŞİNE ZOR RASTLANIR BİR HAMLET YORUMU

Yenilikçi dokunuşlarıyla tüm dünyadan övgüler toplayan Kanadalı yönetmen Robert Lepage’ın ve ünlü Rus oyuncu Evgeny Mironov’un sahnede bir araya gelmesinin ürünü olan Hamlet | Collage festival izleyicisiyle buluşacak.

Shakespeare’in, farklı yorumlarının dünyanın dört bir köşesinde sahnelenen oyunu Hamlet, tiyatro ve güncel sanatın iç içe geçtiği bu etkileyici yorumda Evgeny Mironov’un 11 Hamlet karakterini canlandırıyor. Sinemada yarattığı etkileyici işlerle de dünyaca tanınan yönetmen Lepage’ın Moskova’nın yenilikçi tiyatrosu Theatre of Nations’la ilk işbirliğinin ürünü olan Hamlet | Collage’da adalet duygusunun tüm bilinci etkilediği ve biçimlendirdiği bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Görsel tasarımıyla da seyirciye farklı bir deneyim sunan oyun Lepage’ın daha önce ‘Needles and Opium’da denediği Carl Fillion tasarımı, video sanatının olanaklarından yararlanarak kullandığı küpe yansıyan görüntüler eşliğinde sahneleniyor. Bu yıl festivalin Onur Ödülü’nün de sahibi olan Theatre of Nations’ın sanat yönetmeni ve oyuncu Evgeny Mironov, Robert Lepage ile çalışma ve oyunculuk deneyimlerini paylaşacağı bir söyleşi de gerçekleştirecek.

CHAPLIN VE KEATON'DAN İLHAM ALAN PSS PSS

Camilla Pessi ve Simone Fassari’nin üretken işbirliğinin ürünü olan Compagnia Baccalà, tiyatroyu sirk ve clown ile harmanlayan, eğlenceli, zekice kurgulanmış ve pek şahit olmadığımız türden bir gösteriyle festivale konuk oluyor. Beş kıtadaki 50 ülkede 700’ü aşkın performans sahneleyen topluluğun eğlenceli performansı Pss Pss, Cirque du Soleil’i de dâhil olmak üzere 15 uluslararası ödülü kucakladı. İlham perileri arasında Chaplin ve Keaton gibi sessiz sinema döneminin yıldızları da bulunun ikili, sessiz sinema dönemine saygı duruşu niteliği taşıyan performanslarıyla yedi yaş ve üzerindeki geniş bir seyirci kitlesine hitap ediyor. Pss Pss, 20 Kasım Salı saat 20.30 ve 21 Kasım Çarşamba saat 19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde sizleri bir mutluluk tüneline davet ediyor.

YUNAN TRAGEDYALARININ USTA YORUMCUSU İLE İKİ ÇARPICI BULUŞMA

Tiyatro tarihine adını altın harflerle kazıyan usta yönetmen Theodoros Terzopoulos festivale iki yapımla konuk oluyor. Geçtiğimiz yıl, üçlemesinin son oyunu Encore ile buluşan tiyatroseverler bu yıl serinin ilk iki oyunu Amor ve Alarme’la buluşacak. Üçlemesinin ilk halkası Alarme’da sanat tarihine mâl olmuş bir çatışmayı yorumlayan Terzopoulos, İskoçya Kraliçesi Mary Stuart ve kuzeni İngiltere Kraliçesi Elizabeth arasındaki taht kavgasını sahneye taşıyor. Prömiyerini Aralık 2013’te yapan, üçlemenin ikinci oyunu Amor ise, Thanasis Alevras’ın kaleme aldığı metne dayanan bir kompozisyon. “Küresel kriz çağına bir Terzopoulos bakışı” olarak yorumlanıyor.

Amor, 21 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da festivale yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu PSM Drama’da, Alarme ise 28 ve 29 Kasım tarihlerinde saat 18.30’da festivale yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu PSM Studio’da seyircilerle buluşacak.

FESTİVALDE YERLİ YAPIMLAR

22. İstanbul Tiyatro Festivali ilk haftasında 4 yerli yapım seyircilerle buluşacak. Festivalde İngiliz yazar Graham Farrow’un kaleminden çıkan çarpıcı hikâye Yüzleşme, Duru Tiyatro yapımı olarak yönetmen Emre Kınay’ın yorumuyla festivalde yer alacak. Çağdaş dans sanatçısı, koreograf Tuğçe Tuna’nın sahneleyeceği 45’lik ilk kez festival mekânlarından biri olacak Abud Efendi Konağı’nda seyircisiyle buluşurken, Shakespeare’in kahramanı Kral Lear, Oyun Atölyesi yapımcılığı ve Muharrem Özcan’ın yönetmenliğinde hem aktör hem de çevirmen kimliği ile yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer tarafından canlandırılacak. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST), Cüneyt Yalaz ile İlker Yasin Keskin’in yazıp yönettiği Artık Bir Davan Var’da Franz Kafka’nın Bay K karakteri günümüze taşıyacak.

