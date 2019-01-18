23. Dönem POMEM mülakat giriş sınavı yerleri ve tarihleri sorgulama ekranı

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POMEM mülakat giriş sınav yerleri ve tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi internet sayfasında yayınlandı. Polis olabilmek için milyonlarca kişinin merakla beklediği POMEM mülakat giriş sınav yerlerini ön lisans ve lisans sınav tarihlerini öğrenmek için haberimizi takip edin.
POMEM 23. DÖNEM MÜLAKAT SINAVI GİRİŞ YERLERİ
23. dönem POMEM mülakat sınavı giriş yerleri belgesi almak için Lisans mezunu adaylar https://sinavbelge.pa.edu.tr/ adresi üzerinden alabilebilecek.
Ön lisans mezunları ise, https://girisbelge.pa.edu.tr/ adresine tıklayarak sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.
POMEM MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK OLAN ADAYLARA UYARI
23. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların Mülakat Sınavına nerede ve hangi tarihte alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanı”nın aslını yanlarında getireceklerdir.Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.
Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.
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