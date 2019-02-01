23. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan 23. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, Polis Akademisi tarafından ilan edilecek olan 23. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

23. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans ve ön lisan mezunlarının katılım sağladığı 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavının seçme sınavı ve mülakat aşamaları tamamlandı. 23. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden veya haber sayfamızdan öğrenebileceksiniz.