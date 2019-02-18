23. Dönem POMEM mülakat sonuçları merak konusu oldu. Spor ve sağlık testlerinden başarı ile geçen polis adayların göreve hazır olacağı sonuçlar dört gözle bekleniyor.

POMEM 23. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi fakat sonuçların açıklanacağı tarihe dair bazı ipuçları bulunuyor. Polis Akademisi'nde eğitim alacak adayların 7 Mart'ta eğitime başlanacağı belirtilmişti buna göre, 23. dönem pomem mülakat sonuçlarının Şubat ayının sonuna kadar ilan edileceği tahmin ediliyor.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.