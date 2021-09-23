Korona vaka sayısı 23 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son rakamlara göre pozitif vaka sayıları 30 bin sınırındaki seyrini sürdürüyor. Bununla birlikte vefat sayıları bir önceki güne göre düşüş gösterdi. İşte 23 Eylül korona vaka ve vefat sayısı ile ilgili merak edilen detaylar...

KORONA 23 EYLÜL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 23 Eylül Perşembe günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

22 EYLÜL KORONA VAKA SAYILARI

Son 24 saatte 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi ise yaşamını yitirdi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız yüzde 68,91. Sadece 7 ilde bu oran yüzde 75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa yüzde 42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım" ifadelerini kullandı.

AŞILAMA SAYILARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 96 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,51 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 426 bin 502 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

"İKİNCİ DOZLA SONUÇ ALMAYA BAŞLIYORUZ"

Bakan Koca, paylaşımında, Türkiye genelinde 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranının yüzde 68,91'e ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece 7 ilde bu oran yüzde 75'in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa yüzde 42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Kovid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım."