Kasım ayının 23’üncü günüyle birlikte, dünya genelinde farklı kültürlerde ve toplumlarda özel günlerin anlamı yeniden gündeme geliyor. Kimi zaman bir farkındalık günü, kimi zaman ise tarihi bir olayın yıldönümü olarak kutlanan bu özel günler, çeşitli etkinliklere sahne olabiliyor. 23 Kasım’da kutlanan özel günler, dünyanın dört bir yanında farklı gelenekler ve mesajlarla anlam kazanıyor. Peki, bugünün önemi nedir? İşte, 23 Kasım’a dair merak edilenler ve bu tarihle ilgili dikkat çeken detaylar...