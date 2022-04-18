23 Nisan etkinlikleri

Çocuk Festivali Yapı Kredi bomontiada’da

Yapı Kredi bomontiada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 23 – 24 Nisan’da “World Çocuk Festivali” ile kutluyor. Yapı Kredi World ana sponsorluğunda gerçekleşecek festival, iki gün boyunca çocuklara ve ailelerine keyifli dakikalar yaşatacak. Tümü ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere, 23 ve 24 Nisan günü Yapı Kredi bomontiada’da kayıt olmak yeterli.

Uçurtma sevdası, düzenlediği uçurtma festivalleri ve özgün uçurtma tasarımları ile tanınan Zahit Mungan’ın uçurtmaları World Çocuk Festivali’nde olacak. Çocuklar festivalde uçurtma atölyesine katılarak, kendi uçurtmalarını tasarlayıp uçurabilecek. Ayrıca Avlu sahnesinde swing, caz, klasik müzik konserleri ile çocuklara ve ailelerine keyifli dakikalar yaşatılacak. Gypsy caz ve swing tarzında müzik yapan Flapper Swing, Fun For Jazz ve Conduct Us’ın klasik müzik konserlerinin yanı sıra, Bando Takımı ve Bubble Show da çocukları Avlu’da birlikte şarkı söylemeye ve dans etmeye davet ediyor. Bir başka etkinlikte “Teneke Kutularla Picasso” atölyesinde, çocuklar Pınar Yazıcı ve Yiğit Yazıcı ile birlikte Picasso’nun özellikle Kübist resimlerinden ilham alarak, atık teneke kutular, farklı dokudaki atık kartonlar ve boyalar ile çalışarak, atık malzemenin nasıl değerlendirileceği ve dönüştürüleceğini, bir geri dönüşüm fikriyle öğrenecek. Çocukların atık malzemelerle müzik aleti yapacağı “Upcycling Müzik Atölyesi” ve “Vücut Perküsyon Atölyesi” de çocukların katılabileceği diğer atölye çalışmaları arasında yer alıyor.