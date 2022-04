23 Nisan etkinlikleri

AKM'de Fatih Erkoç’tan çocuk şarkıları



Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 18-23 Nisan 2022 tarihleri arasında daha önce görülmemiş bir “Çocuk Sanat Festivali”ne ev sahipliği yapacak. Çocukların öğrenirken eğleneceği birbirinden farklı atölyeler, sergiler, çocuk filmleri, çocuk tiyatroları, konserler, dev piyano, TRT Çocuk’un en sevilen çizgi dizilerinin maskotları 1 hafta boyunca AKM’de çocuklarla buluşacak. 24 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek olan festival, her gün 11.00-17.00 saatleri arasında çeşitli etkinlikler ile tüm çocuklara 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatmaya hazırlanıyor. Festival süresince çocuklar “Boyama Evi”nde özgürce yerleri, tavanları ve hatta eşyaları bile boyayabilecekler. İnteraktif akvaryumda kendi çizdikleri balıkları denizde yüzdürecekler, Renklerle Dans’ta birbirinden eğlenceli müziklerle 23 Nisan coşkusunu yaşayacaklar. Festival süresince her gün birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları ve müzikalleri izleyebilecek olan çocuklar, sanat atölyelerinde resimden müziğe, baleden seramiğe, tişört boyamadan boncuk yapımına sanatın her alanında yeteneklerini sergileyecekler. Festival etkinliklerinin biletleri biletinial.com ve akmistanbul.gov.tr’den satın alınabilir.