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23 Nisan etkinlikleri

Birbirinden keyifli tiyatro oyunları, filmler, etkinlikler, konserler, sergiler ve atölyelerle 23 Nisan haftasında çocuklarımızla beraber neşe dolacağız.

  • 01
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    Galataport'ta Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan ücretsiz konser 

    Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri ile Galataport İstanbul ev sahipliğinde unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Orkestra, Galataport İstanbul Müze meydanında 23 Nisan Cumartesi 13.30 ve 17.00 saatlerinde ücretsiz olarak iki ayrı konserde sahne alacak. Şefliğini Prof. Rengim Gökmen’in yapacağı konserlerde orkestraya ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın eşlik edecek. Konserde; Antonio Vivaldi Dört Mevsim’den Türk valslerine kadar geniş bir repertuvar ile klasikleşmiş eserler seslendirilecek. İstanbul konseri öncesinde ise DÇSO 22 Nisan Cuma günü saat 21:00’de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Oğuzhan Kavruk yönetimindeki DÇSO, Antalya konserinde çocukların çok sevdiği “Fonikler Köyü” performansıyla sahnede yer alacak. Sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk platformu olarak hayata geçirilen Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası konserlerinin bilet satışından sağlanan gelirin tamamı, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri kapsamında, çeşitli eğitim projelerine katkı için bağışlanıyor. 
  • 02
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    ENKA Sanat'tan 23 Nisan’da interaktif çocuk oyunu  

    ENKA Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda interaktif bir çocuk oyunu olan “Aridu - Galaktik DJ”yi çocuklarla buluşturuyor. Oyun, 23 Nisan Cumartesi günü saat 11:00’de ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda, çocuklar için ücretsiz sahneleniyor. Konsept ve tasarımı Bedirhan Dehmen ve Gökçe Gürçay tarafından yapılan, dramaturjisini Zerrin Yanıkkaya’nın üstlendiği “Aridu- Galaktik DJ”in oyuncuları arasında Gökçe Gürçay, Özlem Kurtuluş ve İlayda Evgin bulunuyor. Beden müziği, sihir, çağdaş dans, sirk ve soundpainting gibi performans sanatlarının bileşiminden oluşan bu performans, çocukları aynı zamanda hikayenin bir parçası haline getiriyor. “Aridu - Galaktik DJ”, farklılıkları, yaratıcılıkla sorun çözmeyi, sözsüz iletişimi ve arkadaşlığı ele alıyor. 7 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan “Aridu - Galaktik DJ”, 23 Nisan Cumartesi günü saat 11:00’de ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda izlenebilir. Bilet Fiyatları: Tam: 50TL / Çocuklara ücretsiz
  • 03
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    İllyria’yı görmeniz lazım 

    İllyria Diyarının Aslanları 23 Nisan 2022 13:00, Cevahir AVM Şişli İstanbul 

    Pedagog onaylı, çocuğunuzla beraber sizin de kahkahalarla izleyebileceğiniz, William Shakespeare’in Onikinci Gece adlı oyunundan uyarlama “llyria Diyarının Aslanları” adlı oyun çocuk izleyicisiyle buluşuyor. 

    Uzuuuun zaman önce…
    Hakimiyetin hayvanlarda olduğu bir dünyada Illyria adında bir ülke vardı. 
    İkiz aslan kardeşler, gösterişli tavus kuşu lordlar, hüzünlü ceylan leydiler, yaban domuzu şövalyeler, dans eden dodo kuşları, sırtlan hizmetçiler ve korsan maymunların olduğu bu renkli dünyada eğlence olduğu kadar karmaşa da vardı. 
    Ama merak etmeyin; karmaşa pek uzun sürmeyecek.
    Çünkü en sonunda sevgi her şeyi çözer.
    Ki bu dünyada sevgi ve aşktan da bolca var.
    O halde hikayemiz başlıyor! 
    -gerçekten başlıyor-
    Bir saniye. Neredeyiz demiştiniz?
    -ILLYRIA!
  • 04
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    Çocuk Kalbi Tiyatro 

    Edmondo de Amicis’in dünyada eğitmenler tarafından en çok tavsiye edilip, en faydalı kitap olarak kabul edilen Çocuk Kalbi kitabını uyarlayıp oyunlaştıran Kumbara Çocuk Tiyatrosu Türkiye’de ilk defa sergilenecek olan “Çocuk Kalbi” tiyatro oyununu çocuklarla buluşturuyor. Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de keyifle izleyip, hayata, insan ilişkilerine dair önemli mesajlar alabileceği tiyatro oyunu, aynı zamanda bir aile tiyatrosu olarak da geçer. Çocuk Kalbi’nde, Enrico adındaki bir öğrencinin okul ve toplum yaşamı, çocuklara özgü sıcak ve içtenlikli bir dille anlatılıyor. Enrico’nun günlüklerinden yola çıkılan oyunda özveri, yardımlaşma, dürüstlük, iyilik ve sevgi gibi erdemlerin önemi vurgulanır. 

    • 23 Nisan Cumartesi 16:00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 
    • 24 Nisan Pazar 13:00 Trump Sahne
    • 7 Mayıs Cumartesi 13:00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 
    • 7 Mayıs Cumartesi 15:00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
    • 15 Mayıs Pazar 13:00 Trump Sahne
  • 05
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    Çocuk Festivali Yapı Kredi bomontiada’da

    Yapı Kredi bomontiada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 23 – 24 Nisan’da “World Çocuk Festivali” ile kutluyor. Yapı Kredi World ana sponsorluğunda gerçekleşecek festival, iki gün boyunca çocuklara ve ailelerine keyifli dakikalar yaşatacak. Tümü ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere, 23 ve 24 Nisan günü Yapı Kredi bomontiada’da kayıt olmak yeterli.

    Uçurtma sevdası, düzenlediği uçurtma festivalleri ve özgün uçurtma tasarımları ile tanınan Zahit Mungan’ın uçurtmaları World Çocuk Festivali’nde olacak. Çocuklar festivalde uçurtma atölyesine katılarak, kendi uçurtmalarını tasarlayıp uçurabilecek. Ayrıca Avlu sahnesinde swing, caz, klasik müzik konserleri ile çocuklara ve ailelerine keyifli dakikalar yaşatılacak. Gypsy caz ve swing tarzında müzik yapan Flapper Swing, Fun For Jazz ve Conduct Us’ın klasik müzik konserlerinin yanı sıra, Bando Takımı ve Bubble Show da çocukları Avlu’da birlikte şarkı söylemeye ve dans etmeye davet ediyor. Bir başka etkinlikte “Teneke Kutularla Picasso” atölyesinde, çocuklar Pınar Yazıcı ve Yiğit Yazıcı ile birlikte Picasso’nun özellikle Kübist resimlerinden ilham alarak, atık teneke kutular, farklı dokudaki atık kartonlar ve boyalar ile çalışarak, atık malzemenin nasıl değerlendirileceği ve dönüştürüleceğini, bir geri dönüşüm fikriyle öğrenecek. Çocukların atık malzemelerle müzik aleti yapacağı “Upcycling Müzik Atölyesi” ve “Vücut Perküsyon Atölyesi” de çocukların katılabileceği diğer atölye çalışmaları arasında yer alıyor.
  • 06
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    Çocuk Tiyatroları 

    Birbirinden keyifli tiyatro oyunu Nisan ayı ara tatilinde ve 23 Nisan haftasında çocuklarla buluşuyor. Biletinial.com üzerinden biletlerine ulaşabileceğiniz İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Anlatya’da Antalya’da sahnelenecek oyunlardan bazıları şöyle; 

    Seksen Günde Dünya Turu, 24 Nisan 2022 Pazar, Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul
    Orfin’in Müzik Kutusu, 23 Nisan 2022 Cumartesi, Bornova KSM Bozkurt Kuruç, İzmir
    Zatonya, 24 Nisan 2022 Pazar, Meb Şura Salonu, İzmir
    Sincap Sinsin, 23 Nisan 2022 Salı, Bambu Sahne, Ankara
    İbi ve Tosi, 24 Nisan 2022 Çarşamba, Çankaya Sahne, Ankara
    Keloğlan ve Ali Cengiz, 23 Nisan 2022 Cumatesi, Podyum Sanat Mahal, Bursa
    Sakarlar Sirki, 23 Nisan 2022 Cumartesi, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi, Bursa
  • 07
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    23 Nisan’da yaratıcı drama atölyeleri 

    Pera Müzesi Öğrenme Programları, Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle Çocuk Bayramı’na özel bir program hazırladı. “Yaratıcı Drama ile Kat Kat Haberler” başlıklı programda çocuklar Pera Müzesi’ni çevrimiçi ortamda gezdikten sonra, “Ve Şimdi İyi Haberler” sergisinden ilhamla hazırlanan atölyelere katılıyor. 7-12 yaş grubuna yönelik atölyelere Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar Zoom üzerinden ücretsiz katılabiliyor.

    7-8 yaş grubuna yönelik Pera’dan Uzaktaki Yakınlara atölyesinde, sergideki eserler aracılığıyla iletişim araçlarını keşfeden çocuklar, oyun hamuru, makas, renkli kağıt gibi malzemelerle kendi iletişim araçlarını tasarlayacak. 

    9-10 yaş grubu için tasarlanan Bir Dünya Bir Fotoğraf atölyesi çocukları yazılı basın tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Çocuklar atölye sonunda gazete, dergi ve boya kalemleriyle kendi gazete sayfalarını tasarlayacak.

    11-12 yaş grubuna yönelik Değişime Giden Yolda Dönüşmek atölyesinde ise günümüz dünyasında  hızla değişip dönüşen sanat, medya ve teknoloji ortamında çocukların yeri sorgulanacak. Atölye katılımcıları sanat, medya ve teknolojideki değişimleri yaratıcı drama buluşması aracılığıyla keşfedecek. 
  • 08
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    Çevrimiçi Sergi Turu ve Atölye Programı

    10.30 Pera’dan Uzaktaki Yakınlara (7 – 8 yaş) 
    11.45 Bir Dünya Bir Fotoğraf (9 – 10 yaş) 
    13.15 Değişime Giden Yolda Dönüşmek (11 – 12 yaş)                  

    Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinliklere katılım ücretsizdir, rezervasyon gereklidir. Atölyede kullanılacak malzemeler katılımcının kendisi tarafından temin edilecektir. Etkinlik sonunda katılımcılara e-posta aracılığıyla katılımcı belgesi gönderilecektir.
  • 09
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    AKM'de Fatih Erkoç’tan çocuk şarkıları

    Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 18-23 Nisan 2022 tarihleri arasında daha önce görülmemiş bir “Çocuk Sanat Festivali”ne ev sahipliği yapacak. Çocukların öğrenirken eğleneceği birbirinden farklı atölyeler, sergiler, çocuk filmleri, çocuk tiyatroları, konserler, dev piyano, TRT Çocuk’un en sevilen çizgi dizilerinin maskotları 1 hafta boyunca AKM’de çocuklarla buluşacak. 24 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek olan festival, her gün 11.00-17.00 saatleri arasında çeşitli etkinlikler ile tüm çocuklara 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatmaya hazırlanıyor. Festival süresince çocuklar “Boyama Evi”nde özgürce yerleri, tavanları ve hatta eşyaları bile boyayabilecekler. İnteraktif akvaryumda kendi çizdikleri balıkları denizde yüzdürecekler, Renklerle Dans’ta birbirinden eğlenceli müziklerle 23 Nisan coşkusunu yaşayacaklar. Festival süresince her gün birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları ve müzikalleri izleyebilecek olan çocuklar, sanat atölyelerinde resimden müziğe, baleden seramiğe, tişört boyamadan boncuk yapımına sanatın her alanında yeteneklerini sergileyecekler. Festival etkinliklerinin biletleri biletinial.com ve akmistanbul.gov.tr’den satın alınabilir.
  • 10
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    AKM ÇOCUK SANAT FESTİVALİ PROGRAMI 

    18 NİSAN PAZARTESİ

    11.00-17.00    İDOB Resim Yarışması Sergisi - Kültür Sokağı
    11.00-17.00    Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi - Kültür Sokağı
    11.00-17.00    Dijital Akvaryum -ÇAS
    11.00-17.00    Renklerle Dans (dijital) - ÇAS
    11.00-17.00    Boyama Evi (Kültür Sokağı)
    11.00-17.00    Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
    11.00-17.00    Maskot gezileri (Bulmaca Kulesi, Kaptan Pengu ve Arkadaşları Maskotları) Kültür Sokağı
    11.00-17.00    Dev Piyano -Kütüphane Katı
    12.30-13.30    Yüce Gümüş ile Türk Müziği Atölyesi– ÇSM
    13.00-14.00    Müziğin ve Kokunun Resmi Atölyesi – ÇSM
    13.00              Çocuk Film Gösterimi – AKM Yeşilçam Sinema
    14.30-15.30    Vitray Atölyesi– ÇSM
    15.00-16.00    Füreyya Koral ile Çılgın Tabaklar Atölyesi – ÇSM 
    15.00              Çocuk Oyunu: Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam (İDT) –
    AKM Tiyatro

    19 NİSAN SALI 

    11.00-17.00    İDOB Resim Yarışması Sergisi
    11.00-17.00    Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
    11.00-17.00    Dijital Akvaryum (ÇAS)
    11.00-17.00    Renklerle Dans (dijital)
    11.00-17.00    Boyama Evi 
    1.00-17.00      Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
    11.00-17.00    Maskot gezileri (İbi, Akıllı Tavşan Momo ve Z Takımı Maskotları) 
    11.00-17.00    Dev Piyano 
    12.30-13.30    Konuşan Balıklar Tişört Boyama Atölyesi – ÇSM 
    13.30-14.00    Müziğin ve Kokunun Resmi Atölyesi-ÇSM
    13.00              Çocuk Film Gösterimi – AKM Yeşilçam Sinema
    14.00              Çocuk Müzikali: Dans Et Şarkı Söyle
    14.30-15.30    Vitray Atölyesi  – ÇSM
    15.00-16.00    Füreyya Koral ile Çılgın Tabaklar Atölyesi– ÇSM
     
    20 NİSAN ÇARŞAMBA 

    11.00-17.00    İDOB Resim Yarışması Sergisi
    11.00-17.00    Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
    11.00-17.00    Dijital Akvaryum (ÇAS)
    11.00-17.00    Renklerle Dans (dijital)
    11.00-17.00    Boyama Evi
    11.00-17.00    Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
    11.00-17.00    Maskot gezileri (Pırıl ve Aslan Maskotları) 
    11.00-17.00    Dev Piyano 
    12.30-13.30    Yüce Gümüş ile Türk Müziği Atölyesi – ÇSM
    13.00-14.00    Çini Atölyesi– ÇSM 
    13.00              Çocuk Film Gösterimi – AKM Yeşilçam Sinema
    15.00              Çocuk Müzikali: Barış Ormanı (İDT)
    14.30-15.30    Mask Atölyesi– ÇSM
    15.00-16.00    Konuşan Balıklar Tişört Boyama Atölyesi – ÇSM

    21 NİSAN PERŞEMBE 

    11.00-17.00    İDOB Resim Yarışması Sergisi
    11.00-17.00    Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
    11.00-17.00    Dijital Akvaryum (ÇAS)
    11.00-17.00    Renklerle Dans (dijital)
    11.00-17.00    Boyama Evi
    11.00-17.00    Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
    11.00-17.00    Maskot gezileri (Kaptan Pengu ve Arkadaşları Maskotları)
    11.00-17.00    Dev Piyano 
    12.30-13.30    Up Uzun Heykeller Atölyesi – ÇSM
    13.00-14.00    Ritim ve Müzik Atölyesi – ÇSM 
    13.00              Çocuk Film Gösterimi – AKM Yeşilçam Sinema
    14.00              Çocuk Oyunu: Kaptan Pengu ve Arkadaşları
    14.30-15.30    Ebru Atölyesi – ÇSM
    15.00-16.00    Pandomim Atölyesi– ÇSM 

    22 NİSAN CUMA

    11.00-17.00    İDOB Resim Yarışması Sergisi
    11.00-17.00    Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
    11.00-17.00    Dijital Akvaryum (ÇAS)
    11.00-17.00    Renklerle Dans (dijital)
    11.00-17.00    Boyama Evi
    11.00-17.00    Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
    11.00-17.00    Maskot gezileri 
    11.00-17.00    Dev Piyano 
    11.00-12.00    Ritim ve Müzik Atölyesi -ÇSM
    13.00-14.00    Renkli Dokuma Atölyesi – ÇSM
    13.00              Çocuk Film Gösterimi – AKM Yeşilçam Sinema
    14.30-15.30    Ukulele Atölyesi– ÇSM
    15.00-16.00    Baskı Atölyesi – ÇSM
    17.00              Konser: Fatih Erkoç Çocuk Şarkıları

    23 NİSAN CUMARTESİ

    10.00-10.30    23 Nisan Özel Korteji
    11.00-17.00    İDOB Resim Yarışması Sergisi
    11.00-17.00    Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
    11.00-17.00    Dijital Akvaryum (ÇAS)
    11.00-17.00    Renklerle Dans (dijital)
    11.00-17.00    Boyama Evi
    11.00-17.00    Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
    11.00-17.00    Maskot gezileri 
    11.00-17.00    Dev Piyano 
    11.30-12.30    Up Uzun Heykeller Atölyesi – ÇSM 
    12.00-13.00    Bale Atölyesi– ÇSM
    11.00-12.00    Burnunu Kaybeden Palyaço – AKM Arka Sahne
    13.00              Çocuk Film Gösterimi – AKM Yeşilçam Sinema
    13.30-14.30    Boncuk Atölyesi– ÇSM Katı 
    13.30-14.30    İllüzyon Show – AKM Arka Sahne      
    13.30-14.30    Ebru Atölyesi – ÇSM
    15.30-16.30    Füreyya Koral ile Çılgın Tabaklar Atölyesi– ÇSM
    16.00-17.00    Bremen Mızıkacıları (konser) – AKM Arka Sahne
    17.00             İDOB Resim Yarışması Ödül Töreni 
    17.15             Konser: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası-23 Nisan Özel Konseri

    24 NİSAN PAZAR 

    **AKM festival dışı devam etkinlikleri

    11.00-17.00    İDOB Resim Yarışması Sergisi
    11.00-17.00    Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
    11.00-17.00    Dijital Akvaryum (ÇSM)
    11.00-17.00    Renklerle Dans (dijital)
    11.00-17.00    Boyama Evi
    11.00-17.00    Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
    11.00-17.00    Maskot gezileri 
    11.00-17.00    Dev Piyano 
    12.00-13.00    Çocuklar ile Yaratıcı Drama– ÇSM
    12.15-13.00    Metin Ceylan ile Resim Atölyesi – ÇSM
    13.00              Çocuk Film Gösterimi – AKM Yeşilçam Sinema
    13.15-14.00    Çocuklar için Masal Atölyesi– ÇSM
    13.30-14.15    Ritim ve Müzik Atölyesi– ÇSM
    14.00              Çocuk Oyunu: Büyüklere Masallar 
  • 11
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    Thomas ve Arkadaşları 23 Nisan’ı kutluyor 

    Bu yıl Thomas ve Arkadaşları ile birlikte gerçekleştirilecek Cartoon Network 23 Nisan Ödüllü Yarışmasında çocuklar oyun konsolu, dizüstü bilgisayar, tablet ve 23 Nisan’a özel tam 23 adet Thomas ve Arkadaşları Tren Setleri’ni kazanma şansı yakalayacak. 2-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek yarışmada Thomas ve Arkadaşları’nın 23 Nisan’a özel yayınlanacak bölümünü izleyen çocuklar soruları kolayca yanıtlayabilecek. En yaratıcı cevap ile yarışmaya katılan bir kişi oyun konsolu, bir kişi dizüstü bilgisayar, bir kişi de tablet kazanma şansı yakalarken, 23 çocuğa da Thomas ve Arkadaşları Tren Setleri hediye edilecek. Çocuklar yarışmaya cartoonnetwork.com.tr adresinden katılabilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel yayınlanacak “Thomas ve Arkadaşları Özel: Sodor Kupası Yarışı” bölümünü izleyen çocuklar soruları rahatça cevaplayabilecek. Yarışmayı kazanmak isteyen çocuklar, Thomas ve Arkadaşları Özel: Sodor Kupası Yarışı bölümünü hem Cartoon Network Youtube kanalı hem de cartoonnetwork.com.tr’de izleyebilecek. 
  • 12
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    Niloya ve Arkadaşları 

    Çizgi kahraman ve arkadaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan itibaren her gün yeni bölümleri ile TRT Çocuk ’da olacak. İsmini mutluluktan alan Niloya, 23 Nisan’da yayınlanmaya başlanacak yeni bölümleri ile adeta çocuklara bayram hediyesi veriyor. Senaryosu psikologlar ve pedagoglar ile birlikte hazırlanan yerli çizgi film, çocukların psikolojik gelişimini ve hayal dünyasını olumlu yönde etkilerken, ailelerin de takdirini topluyor. Miniklerin eğlenerek izlediği yerli çizgi filmin yeni sezonunda Niloya; kurbağalarla olan oyunlarını, soğuk havalarda ısınma taktiklerini, arama kurtarma ekibi çalışmalarını, hayvan dostları ile birlikte eğlencelerini, kişisel becerilerini, ayna karşısındaki şaşkınlıklarını, sıfır atık projesinin en eğlenceli hallerini arkadaşları ile paylaşacak.
  • 13
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    İstanbul Modern’den 23 Nisan’a özel proje: Sevimli Dostlar

    İstanbul Modern, çocukların doğayla kurdukları bağı sanat yoluyla güçlendirmeleri amacıyla, sanatçıların proje için geliştirecekleri desenlerden yola çıkarak çocuklara sanat çalışmaları üretebilecekleri yaratıcı fikirler sunuyor. İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları doğayı düşünmeye ve sanat yoluyla renkli hayaller kurmaya çağırıyor. Çağdaş sanatçılar Ramazan Bayrakoğlu, TORK Dans, Lamia Karaali, Necla Rüzgar, Yusuf Taktak, Güneş Terkol ve Tuna Uysal işbirliğinde yürütülen “Sevimli Dostlar” projesi 15-24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. “Sevimli Dostlar” projesinde yer alan çağdaş sanatçılar çocuklar için boş kâğıtlar üzerinde hayal edilerek tasarlanmış hayvan figürleri hazırlıyor. Çocukların üretimlerinin fotoğrafları, www.istanbulmodern.org adresinde 16 Mayıs 2022 tarihine kadar sergilenecek.
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    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    Çocukların Festivali için geri sayım başladı 

    22-23-24 Nisan’da Zorlu PSM’de, “Çocukların Festivali” için bilet satışları devam ediyor. Minik misafirlerini ağırlamaya hazırlanan festival bu yıl da çocuklar ve ebeveynlerini, eğlenceli ve öğretici vakit geçirebilecekleri atölyelerde bir araya getirecek. 22 Nisan’da başlayacak olan Türkiye’nin ilk çocuk sanat, bilim, eğlence festivalinde çocuklar, kendilerine özel olarak hazırlanan atölyelerde eğlenceli ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra kişisel becerilerini ve yeteneklerini keşfedebilecekleri deneyimsel aktivitelere katılabilecekler. 0-3 ve 3-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek festivalde, çocukların renkli dünyalarına seslenecek ve üç gün boyunca unutulmaz anlar yaşatacak oldukça dolu bir program sunuluyor.
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    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    Akbank Sanat'tan 23 Nisan'a özel etkinlikler 

    Akbank Sanat, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” için çocuklara özel bir program hazırladı. Çocukların 23 Nisan’ı neşeyle kutlamaları için sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek. Akbank Çocuk Tiyatrosu 50’nci yılını Akbank Sanat ve Zorlu PSM işbirliği ile sahnelenen, Peter Pan’in hikayesinden uyarlanan müzikal ile kutluyor. Yıl boyu devam edecek “Peter Pan ve Varolmayan Ülke” müzikalinin ilk gösterimleri 23 ve 24 Nisan tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek. Müzikalin biletleri Nisan ve Mayıs aylarındaki gösterimler için www.passo.com.tr’de satışa.
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    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    Akbank Sanat programı

    22 Nisan 2022, Cuma
    "Robert Smithson ve Dünyayı Kullanarak Sanat Yapmak"
    Arazi veya Yeryüzü Sanatı’nın çok özel sanatçılarından biri olan Robert Smithson 1970’de yaptığı “Spiral Jetty” ile dünyayı tam anlamıyla kullanarak sanat yapma konusunda bir öncü oldu! Atölyede bu çok farklı sanatçının eserleri ve sanata yaklaşımı çocuklarla buluşuyor.

    23 Nisan 2022, Cumartesi
    "James Turell, Dünya, Gökyüzü ve Işık ile Sanat Yapmak"
    Bazı sanatçılara dünya dar gelir ya, işte James Turell onlardan biri. Hani bazı sanatçılar için boyut çok özeldir ya, iste James Turell onlardan biri. James Turell eserlerinde sadece dünyayı değil, ışığı, gökyüzünü ve uzayı da kullanmış! Bu atölyede sanatçının sanata nasıl yaklaştığı, hangi malzemeleri kullandığı ve eserlerinin yapım süreci çocuklarla buluşuyor.

    23 – 24 Nisan 2022, Cumartesi / Pazar
    "Peter Pan ve Varolmayan Ülke” Müzikali
    Wendy her akşam kardeşlerine masallar anlatıp yataklarına yatırır. Ancak bu gece, farklı bir gecedir. Masalların büyümeyen çocuğu Peter Pan, koruyucu perisi Tinkerbell ile çıkagelir. Kahramanlarımız, peri tozunun da yardımıyla Varolmayan Ülke adında bir adaya yolculuğa çıkar. Adada korsanlar ve deniz kızlarıyla yaşadıkları maceralar, Kayıp Çocuklar’ın yaşamını değiştirecektir.
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    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    Atlas 1948 baharı sanatla karşılıyor 

    Atlas 1948’in beyaz perdesi bu ay çocuk filmleriyle renkleniyor. Atlas Sahnesi de 23 Nisan haftası boyunca çocuk oyunlarına ev sahipliği yapacak. Beyoğlu Kültür Yolu’nun merkezinde yer alan ve yenilenen dijital alt yapısı ile film festivalleri, gala, ülke sinemaları ve vizyon filmlerinin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de ev sahipliği yapan Atlas 1948 Sineması, Nisan ayının büyük bölümünü çocuklara ayırıyor. 23 Nisan Cumartesi günü “Deniz Kızı Ponyo”, 24 Nisan Pazar “Sihirli Müze”, 30 Nisan Cumartesi ise “Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar” ve “Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü” Atlas 1948’de izlenebilecek.
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    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    23 NİSAN CUMARTESİ

    12.30: DENİZ KIZI PONYO    , Çocuk Filmi, Yönetmen: Hayao Miyazaki, Animasyon / 2008/ 101 dk 
    İnsani, insani olduğu kadar çevreci, sımsıcak bir animasyon olan Küçük Denizkızı Ponyo, bu sanatın büyük ustası Miyazaki tarafından beyazperdeye aktarıldı. Küçük ve sevimli bir Japon balığı olan Ponyo'nun en büyük hayali insan olmaktır. Bu umutsuz hayali onu maceradan maceraya sürükleyecektir. Bu esnada beş yaşındaki bir oğlan çocuğu ile arkadaşlık etme fırsatı yakalar. Bu arkadaşlık küçük dişi balığın en büyük hayaline ulaşmasına yardımcı olur. Çevre ve deniz kirlenmesine de dikkat çeken bu sevimli film, Japonya’da gişe rekorları kırdı. Şimdi, Türk sinemaseverlerin de beğenisine sunulan filmin çocuksu hikâyesiyle naif kitleleri derinden etkilemeyi başardığı söyleniyor. 

    17.00:  ALAADDİN’İN MÜZİKALİ, Çocuk Tiyatrosu, 50 dk
    Aladdin, zamanını Agrabah şehrinde pazardan yiyecek çalarak geçiren fakir bir gençtir. Ancak yaşam tarzına rağmen aslında Aladdin'in altın gibi bir kalbi vardır. Onun macerası, babası tarafından zorla evlendirilmeye çalışılan bir genç kızla tanıştığı zaman başlar. Bu genç kız aslında ülkenin sultanının kızı olan Prenses Yasemin'dir. Aladdin'in şansı, Kaplanağzı Mağarası'ndan sihirli bir lamba aldığında aniden değişir. Lambada, eğlenceye düşkün, neşeli ve 3 dileğini gerçekleştirme şansına sahip olan bir cin vardır. Aladdin'in lambanın cini sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken bilmediği şey ise Sultan'ın veziri Cafer'in hem Aladdin hem de lamba için kötü planları olduğudur. Tiyatro Temaşa ve GİST’in (Gösteri İstanbul) ortak yapımcılığını üstlendiği Alaaddin’in Müzikali 13 kişilik oyuncu kadrosuyla her yaştan izleyicinin keyifle izleyeceği eğlenceli bir müzikal gösteri.
  • 19
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    24 NİSAN 2022 PAZAR

    12.30: SİHİRLİ MÜZE, Çocuk Filmi, 85 dk, Yönetmen: Martin Kotík & Inna Evlannikova
    Sihirli Müze, sihirli bir müzeyi ve tüm şehri kurtarmak zorunda olan Harvie ve dostlarının macerasını anlatıyor. Hayattaki en büyük tutkusu bilgisayar oyunu oynamak olan Harvie cesur ve afacan bir çocuktur. En büyük hayali, sevdiği oyunda puan rekorunu kırmak ve birinci olmaktır. Bir gün babasının müdürü olduğu Kukla Müzesi'nin yıkılacağını öğrenince, arkadaşı Monica ve köpeği Jerry ile gizlice müzeye girerler. Ancak müzedeki her şey canlanınca, kendilerini bilgisayar oyunlarında bile görülemeyecek fantastik bir maceranın içinde bulurlar. Üç kafadar, sihirli müzede canlı kuklalar ve oyuncaklarla hayatlarının en güzel oyununu oynamaya başlarlar. Ta ki bazı kuklalar dünyayı ele geçirmeye çalışana kadar! Sihirli müzeyi ve tüm şehri kurtarmak zorunda olan Harvie ve dostları, artık unutulmaz bir maceraya yelken açmıştır.

    17.00: OKYANUS MÜZİKALİ DENİZ KIZI EFSANESİ, Çocuk Tiyatrosu
    Okyanusun en güzel sesli kızı Ariel’in aşkı uğruna sesinden vazgeçtiği, Cadı Ursula’nın hain planlar yaptığı ama en sonunda iyiliğin ve sevginin kazandığı müzikal! Okyanus Müzikali denizler altının büyülü dünyasında sizi bekliyor! 
    Yapım: Temaşa Gösteri Sanatları – Gist
    Oynayanlar: Bartu Ayvaz, Serra Tankal, Çağla Buldak, Atakan Celbiş, Talha Kaya, Volkan Dinç

     30 NİSAN 2022 CUMARTESİ

    Çocuk Filmleri Seçkisi 

    11.30: AYI KARDEŞLER: FANTASTİK DÜNYALAR, Animasyon | 2017 / 84 dk, Yönetmen: Ding Liang 
    Boonie Bears serisinin yeni filmi Estranged Worlds, Orta Dünya Krallığı'nın harikalarından biri olan Altın Geyik'in yerini keşfeden robot Coco ve arkadaşlarının, hırsızlara karşı ormanın düzenini korumaya çalışmalarını anlatıyor. Cesur ve maceraperest robot Coco, efsaneler ve masallarla dolu Orta Dünya Krallığı'nın harikalarından biri olan Altın Geyik'in yerini keşfeder. Onu, hazine avcısı hırsızlardan korumak için en güvendiği ve sevdiği arkadaşlarını bir araya getirip, bir grup kurar. Hırsızlar geyiği hırsları için çalmaya çalışırken, Coco ve arkadaşları ormanın ahengini korumak istemektedir. Bu heyecan dolu yolculukta Altın Geyik'e ilk önce kim ulaşabilecektir?

    13.15: AYI KARDEŞLER: EYVAH AYILAR KÜÇÜLDÜ, Animasyon / 2018 / 85 dk, Yönetmen: Leon Ding
    Serinin bu beşinci filminde Ayı Kardeşler ve Oduncu Vik'in maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Oduncu Vik, sürekli karşısına çıkarak, planlarını altüst eden Ayı Kardeşler’den sonsuza dek kurtulmak için bir küçültme cihazı icat eder. Ancak icadını Briar ve Bramble’ın üstünde kullanmaya çalışırken onlarla birlikte yanlışlıkla kendisini de küçültür. Şimdi, kendilerine yabancı gelen kocaman dünyada hem eski boylarına dönebilmek, hem de ekosisteme zarar veren kirliliği durdurmak için -minik- kahramanların güçlerini birleştirmeleri gerekecektir.

    17:00: MUTLULUK DİYARI, Çocuk Tiyatrosu, Yapım: Ülkü Çocuk Tiyatrosu 
    Jelly ve arkadaşı Sweety daha önce hiç üretilmemiş bir şekerleme yapmak için meyve avına çıkarlar. Bu serüvenlerinde yolda Candy ve Barry ile karşılaşarak birlikte hareket ederler. Yolda birçok olumsuzlukla karşılaşan Bonyalılar kendilerini farklı maceraların içinde bulurlar. En sonunda yapmak istedikleri şekerlemeyi bulan ve üreten ekip tüm Bonyayı birleştirecek olan köprüyü yaptırtarak amaçlarına ulaşırlar.
  • 20
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    Kalyon Kültür ile Çocuk Atölyeleri

    Kalyon Kültür, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu gün boyu sürecek etkinliklerle kutluyor. PACE Çocuk Sanat Merkezi'nin gerçekleştireceği program kapsamında yer alan Küçültme Işınlı Takı ve Anahtarlık Atölyesi'nde kocaman bir resim minik bir kolye, anahtarlık veya çanta süsüne dönüşüyor; Pixel Heykeller Atölyesi rengârenk boncuklar çocukların hayalleri ile birleşerek muhteşem pixel heykeller oluyor; "İleri Dönüşüm" Oyuncak Heykeller Atölyesi çocuklara ileri dönüşümün ne olduğunu öğretirken farklı malzemelerle hayallerindeki heykele kavuşturuyor; Mini Mozaik Atölyesi hem eğlenceli hem de kullanışlı objelerin yapıldığı bir alan sunarken Mozaik Heykeller Atölyesi ise çocuklara "ekleyerek heykel" yapma yöntemini öğretiyor.
  • 21
    23 Nisan etkinlikleri, 2022

    23 Nisan'a özel çocuk atölyeleri 

    Sera Çamaş ile Beden Müziği ve Ritim Atölyesi, Online - 11.00-11.45 

    İKSV tarafından kurulan Birlikte Güçlü Sesler Korosu koristi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Piyano Bölümü Öğrencisi Sera Çamaş'ın yürüteceği atölyede çocuklar, 23 Nisan sabahına müzikle ve canlı ritimlerle başlayacaklar. Atölye sırasında hep birlikte öğrenecekleri keyifli bir şarkıya, bedenleriyle ritim yaparak eşlik edecekler. 3 yaş ve üzerindeki çocukların tek başlarına veya aileleriyle birlikte katılabilecekleri bu eğlenceli atölye, 23 Nisan Cuma günü 11.00-11.45 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

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