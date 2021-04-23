23 Nisan'ı şenlendirecek 11 film

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle evlerimizde geçirdiğimiz 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birbirinden güzel 11 yapım evlerimize konuk oluyor. 23 Nisan 2021 günü, FilmBox ekranlarına gelecek aile ve çocuklara yönelik içerikler, şöyle sıralanıyor:

Sammy'nin Maceraları: Gizli Geçit (Sammy's Adventure: The Secret Passage) – 23 Nisan Cuma - Saat: 08:40

FilmBox ekranlarında 23 Nisan’ın ilk filmi, sevgi uğruna okyanuslar boyu süregelen destansı bir yolculuğa çıkan bir yavru deniz kaplumbağasının öyküsünü anlatıyor. Kaliforniya'daki bir plajda doğduktan sonra hayatına devam eden deniz kaplumbağası Sammy, yumurtadan henüz çıkmış yavru Shelly'e aşık olur, ancak sonra onu kaybeder. Sammy, Shelly'i tekrar görebilmek için bütün tehlikeleri göğüslemek, okyanuslar aşmak zorundadır. Piranhalarla savaştıktan sonra, aç bir martının elinden kurtulan Sammy'e, en yakın arkadaşı Ray de eşlik eder. Sonunda gizli bir geçidin peşine düşen ikili, Shelly'i bulur.

Felaket Henry (Horrid Henry: The Movie) – 23 Nisan Cuma - Saat: 10:05

23 Nisan sabahının ikinci filmi, eğlenceli bir İngiliz okul komedisi. Filmin öyküsünde yetişkinlerle girdiği sonsuz savaşın kahramanı Felaket Henry'nin üstesinden gelmesi gereken büyük bir problemi vardır. Yan komşularının kızı Hırçın Susan ve erkek kardeşi Solucan Peter ile uğraşmak, okul müfettişleri ve müdüre karşı durmak ve tüm bunların yanında yetenek yarışmasını kazanmak zorundadır. Tüm bunları nefret ettiği okulunu kurtarmak için yapacaktır.

Küçük Kurtarıcılar (The Little Medic) – 23 Nisan Cuma - Saat: 11:35

FilmBox ekranlarında 23 Nisan eğlencesi, bir labirentten çıkıp gizemli bir hastalığı durdurmak için Tavşan Rappel'den yardım isteyen Nano ve Lily’nin öyküsüyle devam ediyor.Hain planlar içerisinde olan şeytan profesör Schlotter yakın zamanda felaket saçmaya hazırlanır. Bunu öğrenen Nano ise ilk olarak doktor X'in yanına giderek ondan yardım isteyecektir. Ancak Micro isminde bilim adamının aklına yaratıcı fikirler gelmesi ile Nano ve dostlarını ufaltarak büyük babasının vücuduna yollama kararı alacaktır. Böylelikle düşmanına daha iyi meydan okuyacaktır.

Minoes (Minoes) – 23 Nisan Cuma - Saat: 12:50

23 Nisan öğlen saatlerinde, haberler, sardunyalar ve kediler hakkında harika bir komedi filmi FilmBox ekranlarına geliyor. Filmin öyküsünde Tibbe, Killendoorn Times'ta gazetecilik yapan gençtir ve kovulmak üzeredir. Yeni bir hikaye bulma konusunda zihnini zorlarken, önceden bir kedi olduğunu iddia eden Bayan Minoes ile karşılaşır. Kendisine bu harika hikayeyi veren Minoe'yi yanına asistan olarak alır ve harika bir gazeteciye dönüşür.

Karakurbağlar Ve Kurbağlar (Frogs & Toads) – 23 Nisan Cuma - Saat: 14:15

Altı yaşındaki Max’ın önemli bir görevi vardır: ağabeyi için biraz kurbağa yumurtası bulmak. Max bu uğurda, kız arkadaşı Jesse ile birlikte yolu arsalardan, çiftliklerden, hayvanlardan geçen, anneannesinin evine giden bir orman boyunca heyecanlı bir maceraya atılır. Doğa içerisinde yorucu macerasında ona neşeli çocuk şarkıları eşlik eder.

Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı (Louis & Luca: The Big Cheese Race) – 23 Nisan Cuma – Saat 15:30

Geleneksel Peynir Yarışı zamanı gelmiş, herkesi bir heyecan sarmıştır. Louis, haberi alır almaz hemen hareketi geçer. Uzun süredir beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Artık herkes onun büyük bir şampiyon olduğunu görebilecektir. Louis, takımının kazanması için evini ve mucit olan arkadaşı Alfie'nin muhteşem atölyesini gözünü kırpmadan bahse koyar. Yarış hazırlıklarına girişenlerden biri de yerel peynir fabrikasının müdürü Clapton’dur. Louis,en iyi arkadaşı Luca the Hedgehog ve Alfie sayesinde yarışı kazanacağına emin olsa da Clapton'un ekibini öğrenince bir korkuya kapılır. Louis ve arkadaşları tüm zorluklara rağmen yarışı kazanabilecek midir?

Şanslı Fil (My Lucky Elephant) – 23 Nisan Cuma – Saat 16:50

Çok uzaklarda, ormanın derinliklerinde küçük bir çocuk tek başına yaşamaktadır. Ancak o bile, bir insanın mutlu olabilmesi için, dosta ihtiyacı olduğunu bilmektedir. Sonunda Lucky adında bir fil ile dostluk kurar. Birlikte, maceradan maceraya atılan ikili, dünyanın ayakları altında değiştiğini deneyimlemektedir. Bir süre sonra Lucky, dişi bir file aşık olur ve çocuk, tekrar yalnız kalma korkusu ile karşı karşıya kalır.

Sihirbaz (The Magicians) – 23 Nisan Cuma – Saat 18:20

FilmBox ekranlarında 23 Nisan neşesi, akşamüstü saatlerinde sihirle dolu iç ısıtan bir aile filmiyle devam ediyor. Sekiz yaşındaki Ben, hokkabazlığı öğrenir ve bir ortadan kaybolma hilesinden çok etkilenir. Ancak arkadaşı Sylvie hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolduğunda neyin gerçek olduğunu ve neyin olmadığını bulmak zorunda kalacaktır.

Sebastian Sevgili Dostum (Belle and Sebastian: The Adventure Continues) – 23 Nisan Cuma – Saat 19:55

Sebastian, 1945 yılının Eylül ayında iki yıldır görmediği arkadaşı Angelina'yı görmek için sabırsızlanır. Genç kadını Alpler'deki küçük kasabasına götüren uçağın dağlara çakıldığı söylenir; fakat Sebastian Alice'in kurtulduğundan emindir. Sadık dostu olan köpeği Belle ile hayatının en tehlikeli macerasına doğru yola çıkar.

Küçük Cadı (The Little Witch) – 23 Nisan Cuma - Saat: 21:30

Tüm aile için sihirli bir seyirlik, keyifli filmlerin adresi FilmBox ekranlarına geliyor. Sadece 147 yaşında olan Kleine Hexe, cadılar için çocuk sayılan yaşta, küçük bir cadıdır. Yeteneklerini iyi kullanabilen müthiş bir cadıya dönüşmek için fedakarlık yapması gerekir. Küçük cadının en büyük isteği büyük festivalde dans edebilmektir. Ancak sadece bir yıl sonra gerçekleşecek olan festivale girebilmesi için sınava girmesi ve kitapta yer alan bütün büyüler üzerinde ustalaşması gerekir. Küçük cadı hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlar. Ama kötü kalpli cadı Rumpumpel küçük cadının hedefine ulaşmasını engellemek için her türlü yolu dener. Küçük cadı kitaptaki tüm büyüleri ezberleyip hayalini kurduğu festivale katılmaya başarabilecek midir?

Kutupta Macera (Operation Arctic) – 23 Nisan Cuma - Saat: 23:15

23 Nisan FilmBox çocuk filmleri kuşağının son filmi, kutuplarda yaşanan heyecanlı bir serüveni konu alıyor. Spitsbergen adasında bir kar fırtınasına yakalanan üç kardeşin nerede olduğunu kimse bilmez. Film, dramatik bir hayatta kalma mücadelesini öyküleştiriyor.