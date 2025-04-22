Yarın PTT açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, tatil mi?
PTT çalışma saatleri 23 Nisan yaklaşırken gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Bilindiği üzere kamu kurumları resmi tatil günlerinde faaliyetlerine ara veriyor. Bu sebeple postanede işi olan vatandaşlar ''23 Nisan PTT açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. PTT şubelerinden nakit çekim, fatura tahsilatı, maaş ödemesi, paket gönderimi gibi işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler resmi tatil günlerinde PTT'nin çalışma durumunu sorguluyor. Peki 23 Nisan Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, kaça kadar, tatil mi?
23 Nisan PTT açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı, PTT şubelerinde işlem yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Borsa, belediyeler, nüfus müdürlükleri, okullar, üniversiteler, bankalar, kargolar, eczaneler, sağlık ocakları,resmi tatillerde hizmet vermiyor. PTT’nin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise 23 Nisan’da PTT çalışma durumunu sorguluyor. Peki 23 Nisan Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, tatil mi? İşte, yanıtı…
23 NİSAN PTT AÇIK MI, KAPALI MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır.
Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü PTT şubeleri kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.
PTT şubeleri 24 Nisan Perşembe günü açık olacak.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri genellikle sabah 08:30’da açılıyor ve akşam saat 17:00 ya da 17:30’a kadar hizmet veriyor. Öğle arası molası 12:30’da başlıyor ve 13:30’a kadar sürüyor. Bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte, bazı şubeler 16:30 ile 17:30 arasında kapanabiliyor. İşlem yapmadan önce gideceğiniz şubenin çalışma saatini kontrol etmek faydalı olacaktır.
Hafta içi çalışma saatleri: 08:30 - 17:00 (bazı şubelerde 17:30’a kadar)
Öğle arası: 12:30 - 13:30
2025 PTT’NİN KAPALI OLACAĞI RESMİ TATİLLER
Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak Çarşamba
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 29 Mart Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazartesi
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 5 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)