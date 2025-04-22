23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. 23 Nisan AVM’ye gidecek olan vatandaşlar AVM’lerin çalışma durumunu sorguluyor. Peki 23 Nisan’da AVM’ler açık mı? 23 Nisan AVM’ler çalışıyor mu, açılış ve kapanış saatleri kaç?