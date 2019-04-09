"23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" adayları açıklandı

Bu yıl 23. kez düzenlenen "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri"nin aday isimleri belirlendi.

Adayların açıklandığı basın toplantısı, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, jüri başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve sanatçı Haldun Dormen'in ev sahipliğinde Bomonti Ada'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Tangün, bu yıl tiyatro sezonunda 8 ay boyunca jüri üyelerinin İstanbul'daki 176 oyunu izleyerek değerlendirmeye aldıklarını söyledi.

Prof. Dr. Merih Tangün, bu sezonda oyunların şahane ve yaratıcı olduğu yorumunda bulunarak, "Şahane performanslara tanık olduk. Her geçen gün oyun sayılarının artması, kalitenin yükselmesi değerlendirme süresini açıkçası bayağı zorluyor. Biz de epey yoruluyor, fakat çok mutlu oluyoruz. Türk tiyatrosunun büyümesi ve güçlenmeye devam etmesi bizleri müthiş gururlandırıyor" dedi.

Toplam 12 ana, 4 özel kategoride ödüller, 30 Nisan'da Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek ve Ahu Türkpençe ile Alican Yücesoy'un sunacağını törende sahiplerini bulacak.

'MUHSİN ERTUĞRUL ÖZEL ÖDÜLÜ' LEVENDOĞLU'NA

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nün Ahmet Levendoğlu'na, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nü "Dünyada Karşılaşmış Gibi" isimli oyunuyla Berkun Oya'ya verilmesini kararlaştırdı.

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü'nü "Alice Müzikali" kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise bu yıl tiyatroya yaptığı katkılar nedeniyle Rüştü Asyalı oldu.

YILIN EN BAŞARILI OYUNU ADAYLARI

-Bir Peri Masalı Radyum Kızları (İstanbul Devlet Tiyatrosu)

-Dünyada Karşılaşmış Gibi (Krek Tiyatro Topluluğu)

-Fotoğraf 51 (Craft Tiyatro)

-Meçhul Paşa (Tiyatroadam)

-Teftişör (Tiyatroadam)

YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ ADAYLARI

-Berkun Oya (Dünyada Karşılaşmış Gibi)

-Çağ Çalışkur (Fotoğraf 51)

-Emrah Eren (Meçhul Paşa)

-Laçin Ceylan (Bir Peri Masalı Radyum Kızları)

-Oğuz Utku Güneş (Teftişör)





Teftişör

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

-Ayşegül Uraz (Nihayet Makamı)

-Devrim Yakut (Manik Atak)

-Elçin Atamgüç (Can Yeleği)

-Funda Eryiğit (Fotoğraf 51)

-Nezaket Erden (Tırnak İçinde Hizmetçiler)

Devrim Yakut (Manik Atak)

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

-Deniz Karaoğlu (Kader Can)

-Gün Koper (Red Light Kışı)

-Halil Babür (Zebercet)

-Öner Erkan (Dünyada Karşılaşmış Gibi)

-Serkan Keskin (Dünyada Karşılaşmış Gibi)





Öner Erkan (Dünyada Karşılaşmış Gibi)

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

-Başak Meşe (Herkes Tek Başına Ölür)



-Ceren Taşçı (Yalnızlar Kulübü)



-Gizem Erdem (Hakikat, Elbet Bir Gün)



-Nilperi Şahinkaya (Kalp)



-Seda Türkmen (Hakikat, Elbet Bir Gün)

Seda Türkmen (Hakikat, Elbet Bir Gün)

YARDIMCI ROLDA EN BAŞARILI ERKEK OYUNCU ADAYLARI

-Ali Yoğurtcuoğlu (Red Light Kışı)



-Berk Yaygın (Teftişör)



-Ediz Akşehir (Teftişör)



-Gökhan Azlağ (Teftişör)



-Nejdet Sert (Kalp)

Ali Yoğurtcuoğlu (Red Light Kışı)

YILIN EN BAŞARILI SAHNE TASARIMI ADAYLARI

-Behlüldane Tor (Kosovalı Peer Gynt)



-Gamze Kuş (Alice Müzikali)



-Gökhan Yücesal (Bir Peri Masalı Radyum Kızları)



-Kerem Çetinel (Fotoğraf 51)



-Makbule Mercan (Teftişör)



YILIN EN BAŞARILI GİYSİ TASARIMI

-Canan Göknil (Felatun Bey ile Rakım Efendi)



-Candan Seda Balaban ve Selin Ölçen (Cadı Avı)



-Dilek Kaplan (Bir Peri Masalı Radyum Kızları)



-Makbule Mercan (Teftişör)



-Nihan Şen (Bir Alaturka Hikayet)

Alice Müzikali

YILIN EN BAŞARILI SAHNE MÜZİĞİ

-Ali Otyam (Felatun Bey ile Rakım Efendi)



-Ali Seçkiner Alıcı (Bir Alaturka Hikayet)



-Barış Manisalı (Can Yeleği)



-Burçak Çöllü (Nihayet Makamı)



-Türkü Deyiş Çınar (Kosovalı Peer Gynt)



YILIN EN BAŞARILI IŞIK TASARIMI

-Cem Yılmazer (Alice Müzikali)



-Cem Yılmazer (Hakikat, Elbet Bir Gün)



-Kerem Çetinel (Fotoğraf 51)



-Önder Arık (Kosovalı Peer Gynt)



-Yakup Çartık (Bir Peri Masalı Radyum Kızları)

Meçhul Paşa

YILIN EN BAŞARILI HAREKET DÜZENİ (KOREOGRAFİSİ)

-Alpaslan Karaduman (Kosovalı Peer Gynt)



-Beyhan Murphy (Alice Müzikali)



-Gizem Erdem (Teftişör)



-Sibel Sürel (Sahibinin Sesi)



-Ufuk Şenel (Altar)

Fotoğraf 51

YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK SANATÇISI

-Adnan Devran (Ben Cuma)



-Merve Şeyma Zengin (Bir Peri Masalı Radyum Kızları)



-Orçun Soytürk (Fotoğraf 51)



-Sinem Ünsal (Bir Alaturka Hikayet)



-Uğur Kanbay (Eylül)