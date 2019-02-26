İzmir'den Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenleri taşıyan midibüsünün 13 Mayıs 2017 tarihinde, Sakar Geçidi'ndeki virajda virajı alamayarak alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü kazayla ilgili biri tutuklu, 3 sanığın yargılandığı davaya, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

2 SANIK İÇİN BERAAT KARARI

DHA'da yer alan habere göre, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan midibüsün sahibi Bülent Çetindağ ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmada kararını açıkladı. Heyet, minibüsün sahibi olan tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ın 10 yıl hapsine, tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan'ın ise beraatlerine hükmetti.