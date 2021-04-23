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24 Nisan İbo Show konukları kim? İBO SHOW bu haftaki konukları belli oldu!

Star TV'nin fenomen eğlence programı İbo Show'un 24 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümünün konukları belli oldu! Uzun bir aranın ardından Star TV ekranlarında yeniden seyirciyle buluşmaya başlayan İbo Show'un 24 Nisan Cumartesi konukları, İbo Show takipçileri tarafından araştırılıyordu. İbrahim Tatlıses'in sunduğu sevilen eğlence programı İBO Show'un bu haftaki konukları kim? İşte 24 Nisan Cumartesi İBO Show konukları

24 Nisan İbo Show konukları kim? İBO SHOW bu haftaki konukları belli oldu!

Ekranların en uzun soluklu eğlence programı İbo Show, İbrahim Tatlıses'in geçirdiği korkunç kazanın ardından ekranlara veda etmişti. Bu yıl yeniden başlayan İbo Show her hafta cumartesi akşamı Star TV'de seyirciyle buluşuyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları merak konusu oldu. İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte İbo Show 24 Nisan konukları

24 NİSAN CUMARTESİ İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İbo Show'un bu haftaki konukları Zekeriya Ünlü ve sıra gecesi olacak.

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