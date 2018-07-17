Aydın Efeler ilçesinde 24 yaşındaki Orhan Alparslan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Orhan Alparslan’ın ölümü sevenlerini üzdü. Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli bulunan ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Girne Mahallesi’nde yaşayan Orhan Alparslan sabah saatlerinde babası ile bir süre dolaştıktan sonra evlerine gitti.

Öğleden sonra eve gelen babasının çağrılarına cevap vermeyen gencin hayatından endişe eden yakınları içeri girdiklerinde Orhan Alparslan’ı hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Orhan Alparslan, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen gencin kesin ölüm nedeninin otopsi sonuçlarının çıkması ile netleşeceği belirtildi.

Orhan Alparslan'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Genç yaşta hayatını kaybeden Orhan Alparslan kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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