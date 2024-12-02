25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro ele geçirildi! | Son dakika haberleri

25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro ele geçirildi! | Son dakika haberleri

25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro ele geçirildi! İstanbul'da bir otel odasında 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 02.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:12 facebook

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