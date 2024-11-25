Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,28​​​ dolardan işlem görüyor. Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim fiyatlardaki hareketlilikte etkili olmaya devam ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun ülkeye yönelik hava saldırısında aralarında kıtalar arası balistik füzenin de olduğu çeşitli bombalar kullandığını bildirdi. Tüm bu siyasi gelişmeler brent petrolün fiyatını artırınca motorine de zam geldi. İşte, 25 Kasım 2024 zamlı akaryakıt fiyatları...