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        Haberler Bilgi Ekonomi 25 Kasım 2024 zamlı motorin fiyatları ile benzin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

        Güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? 25 Kasım benzin, motorin ve LPG litre fiyatı

        ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler, petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Öte yandan, petrol fiyatlarının artışında, küresel petrol arzında yaşanan aksamalar etkili oluyor. Rusya'nın Ukrayna enerji unsurlarına yönelik düzenlediği saldırılar, piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek, fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Tüm bu gelişmeler, 23 Kasım günü motorine zam olarak yansımıştı. Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? İşte, 25 Kasım 2024 benzin, LPG ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 08:36 Güncelleme: 25.11.2024 - 08:36
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        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,28​​​ dolardan işlem görüyor. Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim fiyatlardaki hareketlilikte etkili olmaya devam ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun ülkeye yönelik hava saldırısında aralarında kıtalar arası balistik füzenin de olduğu çeşitli bombalar kullandığını bildirdi. Tüm bu siyasi gelişmeler brent petrolün fiyatını artırınca motorine de zam geldi. İşte, 25 Kasım 2024 zamlı akaryakıt fiyatları...

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        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        23 Kasım günü motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam geldi.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 42,32 TL

        Motorin litre fiyatı: 44,16 TL

        LPG litre fiyatı: 26,04 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 42,22 TL

        Motorin litre fiyatı: 44,10 TL

        LPG litre fiyatı: 5,54 TL

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        ANKARA ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 42,77 TL

        Motorin litre fiyatı: 44,73 TL

        LPG litre fiyatı: 26,04 TL

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        İZMİR ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI L

        Benzin litre fiyatı: 43,18 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,21 TL

        LPG litre fiyatı: 25,89 TL

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