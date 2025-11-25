Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 25 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları açıklandı mı, alınan kararları neler? Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        25 Kasım Resmi Gazete kararları 2025: İşte Resmi Gazete'de öne çıkanlar!

        25 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve gündeme oturan kararlarla kamuoyunun dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Kasım Resmi Gazete'de hangi başlıklar öne çıktı? İşte detaylar...

        Giriş: 25.11.2025 - 00:25 Güncelleme: 25.11.2025 - 07:23
        1

        25 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ve yönetmelikler, geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemelerle birlikte bazı önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni tebliğler ve yönetmelikler vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. İşte 25 Kasım tarihli Resmî Gazete’de dikkat çeken düzenlemeler…

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        GENELGE

        –– Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030) ile İlgili 2025/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

        3

        TEBLİĞLER

        –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/13)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

        –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

        –– Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

