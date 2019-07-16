Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

26 yıl sonra evlat sahibi olan çift bebeğine 'Ömer Halis' ismini verdi

AA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit çocukları Aynur ve İshak Demir çiftinin 26 yıl süren evlat hasreti son buldu

Ömer Halisdemir

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Aynur (40) ve İshak Demir (48) çiftinin 26 yıllık bebek hasreti sona erdi.

PKK'lı teröristlerce 1993 yılında gerçekleştirilen farklı saldırılarda babaları şehit olan Aynur ve İshak Demir çifti, 26 yıl önce dünya evine girdi. Yıllarca çocuk sahibi olamayan çift farklı tarihlerde 3 kez tüp bebek tedavisi denedi sonuç alamayınca yurt dışında tedavi yolları aramaya başladı. Ancak buradan da emeline ulaşamayan çift, 3 yıl önce tedaviyi bıraktı.

Geçen yıl anne Aynur Demir, şeker hastalığı şikayetiyle Nusaybin Devlet Hastanesine başvurdu, yapılan tahlil sonucunda hamile olduğunu öğrenen Demir, büyük şaşkınlık yaşadı.

Aynı tahlilleri Mardin Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede de yaptırıp aynı sonucu alan çifti 26 yıl sonra anne ve baba olma heyecanını sardı.

Anne Demir bugün Artuklu ilçesindeki özel bir hastanede 2 kilo 900 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Çift, 15 Temmuz'da doğan bebeklerine hain darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ismini koydu.

"ALLAH'IN VERDİĞİ BİR MUCİZE"

Baba İshak Demir, 26 yıl sonra kavuştukları bebeklerine Ömer Halis adını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bebeklerinin Halisdemir gibi kahraman biri olmasını istediklerini belirten Demir, şöyle konuştu: "Mutluluktan ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah herkese nasip etsin, çok mutluyuz. Allah'ın verdiği bir mucize. 15 Temmuz'da dünyaya geldi, adını Ömer Halis koyduk. Böyle bir günde doğduğu ve adını da Ömer Halis koyduğum için çok mutluyum. 26 yıl bekledik onu, Allah'a şükürler olsun. Allah verince veriyor."

Anne Aynur Demir de yaşadıkları mutluluğun tarifinin olmadığını aktararak, "Çok mutluyum, Rabbim inşallah evladı olamayan herkese bu mutluluğu nasip etsin" dedi.

"26 YIL SONRA MUCİZE OLDU"

Zekeriya Demir de amca olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yeğeninin Türkiye'nin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in adını taşıyacağı için de onur duyduğunu söyledi.

"26 yıl sonra mucize oldu." ifadesini kullanan Demir, şunları aktardı: "Yaklaşık 9 ay önce bir müjde aldık. 15 Temmuz darbesinin 3 yılında bebek dünyaya geldi. Böyle kutlu, mübarek günde geldi. Türkiye'nin kaderini değiştiren şehit Ömer Halisdemir ile de aynı soyadı taşıdığı için Ömer Halisdemir'in adını vermeyi düşündük. Umarım bu isme layık olur, adı gibi yiğit olur. İnşallah bir daha darbe görmeyiz."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MODA OLDU! Ayrık diş trendi! O fotoğraflarla diş hekimlerinin kapısını çalıyorlar!
SAĞLIKSonunda bu da moda oldu!
Alzheimer'da erken teşhis için geliştirilen kan testinde sona yaklaşılıyor
SAĞLIKEn çok korkulan hastalıklardan biri!
Adenit nedir? Adenit belirtileri nelerdir? Adenit nasıl tedavi edilir?
SAĞLIKAdenit nasıl tedavi edilir?
Çoğumuzun yaptığı 12 sağlık hatası!
SAĞLIKAsla yapmamanız gereken 12 hata!
Türk doktorlardan prostat kanseri ameliyatında yeni yöntem
SAĞLIKDünyada ilk! Türk doktorlar bir ilke imza attı!
Sosyal medyadan taziyede bulunanlara uyarı!
SAĞLIKSosyal medyadan taziyede bulunanlara uyarı!
Fast Food'a karşı Slow Food!
SAĞLIKFast Food'a karşı Slow Food!
AKIL ALMAZ OLAY! Denize girdi 48 saat sonra hayatını kaybetti!
SAĞLIKŞoke eden olay! Denize girdi 48 saat sonra öldü!
Türk diş hekimleri Tanzanya'da 5 bin kişiyi tedavi edecek
SAĞLIKTürk diş hekimleri Tanzanya'da 5 bin kişiyi tedavi ...
DMD hastalığı nedir? DMD hastalığı belirtileri nelerdir? DMD hastalığı tedavisi var mı?
SAĞLIKDMD hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X