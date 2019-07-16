Mardin'in Nusaybin ilçesinde Aynur (40) ve İshak Demir (48) çiftinin 26 yıllık bebek hasreti sona erdi.

PKK'lı teröristlerce 1993 yılında gerçekleştirilen farklı saldırılarda babaları şehit olan Aynur ve İshak Demir çifti, 26 yıl önce dünya evine girdi. Yıllarca çocuk sahibi olamayan çift farklı tarihlerde 3 kez tüp bebek tedavisi denedi sonuç alamayınca yurt dışında tedavi yolları aramaya başladı. Ancak buradan da emeline ulaşamayan çift, 3 yıl önce tedaviyi bıraktı.

Geçen yıl anne Aynur Demir, şeker hastalığı şikayetiyle Nusaybin Devlet Hastanesine başvurdu, yapılan tahlil sonucunda hamile olduğunu öğrenen Demir, büyük şaşkınlık yaşadı.

Aynı tahlilleri Mardin Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede de yaptırıp aynı sonucu alan çifti 26 yıl sonra anne ve baba olma heyecanını sardı.

Anne Demir bugün Artuklu ilçesindeki özel bir hastanede 2 kilo 900 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Çift, 15 Temmuz'da doğan bebeklerine hain darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ismini koydu.

"ALLAH'IN VERDİĞİ BİR MUCİZE"

Baba İshak Demir, 26 yıl sonra kavuştukları bebeklerine Ömer Halis adını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bebeklerinin Halisdemir gibi kahraman biri olmasını istediklerini belirten Demir, şöyle konuştu: "Mutluluktan ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah herkese nasip etsin, çok mutluyuz. Allah'ın verdiği bir mucize. 15 Temmuz'da dünyaya geldi, adını Ömer Halis koyduk. Böyle bir günde doğduğu ve adını da Ömer Halis koyduğum için çok mutluyum. 26 yıl bekledik onu, Allah'a şükürler olsun. Allah verince veriyor."

Anne Aynur Demir de yaşadıkları mutluluğun tarifinin olmadığını aktararak, "Çok mutluyum, Rabbim inşallah evladı olamayan herkese bu mutluluğu nasip etsin" dedi.

"26 YIL SONRA MUCİZE OLDU"

Zekeriya Demir de amca olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yeğeninin Türkiye'nin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in adını taşıyacağı için de onur duyduğunu söyledi.

"26 yıl sonra mucize oldu." ifadesini kullanan Demir, şunları aktardı: "Yaklaşık 9 ay önce bir müjde aldık. 15 Temmuz darbesinin 3 yılında bebek dünyaya geldi. Böyle kutlu, mübarek günde geldi. Türkiye'nin kaderini değiştiren şehit Ömer Halisdemir ile de aynı soyadı taşıdığı için Ömer Halisdemir'in adını vermeyi düşündük. Umarım bu isme layık olur, adı gibi yiğit olur. İnşallah bir daha darbe görmeyiz."