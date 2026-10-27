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        Haberler Bilgi 28 Ekim bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? 28-29 Ekim 2026 bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü, EFT ve havale yapılır mı?

        28 Ekim bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? 28-29 Ekim 2026 bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü, EFT ve havale yapılır mı?

        28 Ekim bankalar açık mı, saat kaça kadar çalışıyor soruları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde gündeme geldi. Bankaların çalışma düzeni, yarım gün mesai uygulaması ve resmi tatilde para transferlerinin nasıl yapılacağı araştırılıyor. İşte, 28-29 Ekim banka çalışma saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:26 Güncelleme:
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        28 Ekim Çarşamba bankaların çalışma durumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde gündeme geldi. Banka şubesinde işlem yapmak isteyenler yarım gün mesai saatlerini araştırırken, EFT ve havale işlemlerinin tatil sürecinde ne zaman hesaba geçeceği de merak ediliyor. Peki, 28 Ekim bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, 28-29 Ekim 2026 bankaların çalışma saatleri ve para transferlerine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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        28 EKİM BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

        28 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün resmi tatil uygulanacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim boyunca devam edecek.

        Banka şubesinden para çekme, para yatırma ve diğer işlemleri gerçekleştirmek isteyenlerin mesai saatlerini önceden kontrol etmesi gerekiyor. Bankaların şube çalışma saatleri farklılık gösterebildiğinden kesin kapanış saati için ilgili bankanın duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.

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        29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

        29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle banka şubeleri kapalı olacak. Şubeden işlem yapmak isteyen müşteriler, işlemlerini tatil öncesinde tamamlayabilecek veya 30 Ekim Cuma günü bankaların yeniden hizmet vermesini bekleyebilecek.

        Resmi tatil boyunca ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanalları kullanılabilecek. Ancak işlemlerin tamamlanma süresi, transfer türüne ve bankanın uygulamalarına göre değişebilecek.

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        28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

        28 Ekim öğleden sonra dijital bankacılık kanalları üzerinden para transferi yapılabilecek. Aynı banka hesapları arasındaki havale işlemleri genellikle anında gerçekleşiyor.

        Farklı bankalar arasındaki para transferlerinde FAST ve EFT sistemleri arasındaki fark önem taşıyor. FAST sistemi, belirlenen işlem limitleri dahilinde para transferlerinin resmi tatil günlerinde de anlık olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor. Standart EFT işlemleri ise resmi tatil ve bankaların işlem saatleri nedeniyle beklemeye alınabiliyor.

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        EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

        Havale işlemleri aynı banka içindeki hesaplar arasında genellikle kısa sürede tamamlanıyor. FAST üzerinden gerçekleştirilen transferler de sistemin belirlediği limitler dahilinde tatil günlerinde yapılabiliyor.

        Standart EFT işlemlerinin hesaba geçiş zamanı ise işlemin yapıldığı saate ve bankanın uygulamalarına bağlı. Resmi tatil nedeniyle bekleyen transferler, bankaların işlem takvimine göre 30 Ekim Cuma günü işleme alınabilir.

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        #banka
        #29 Ekim
        #çalışma saatleri
        #eft
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