28 Ekim bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? 28-29 Ekim 2026 bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü, EFT ve havale yapılır mı?

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün resmi tatil uygulanacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim boyunca devam edecek.

Banka şubesinden para çekme, para yatırma ve diğer işlemleri gerçekleştirmek isteyenlerin mesai saatlerini önceden kontrol etmesi gerekiyor. Bankaların şube çalışma saatleri farklılık gösterebildiğinden kesin kapanış saati için ilgili bankanın duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.