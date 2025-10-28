29 Ekim'de bankalar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim'de bankaların çalışma saati merak ediliyor. Ülkemizde bazı önemli günler resmi tatiller arasında yer alır. Bunlardan birisi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Bugünde pek çok devlet ve özel kurumların kapalı olduğu biliniyor. Eczaneler, borsa, PTT kargo gibi yerler kapalıdır. Peki 29 Ekim'de bankalar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale hesaba ne zaman geçer? İşte yanıtı
29 Ekim bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Bu yıl hafta içerisine denk gelen 28 ve 29 Ekim tarihlerinde özel ve kamu bankalarının çalışma durumları belli oldu. 28 Ekim’de bankalar yarım gün çalışıyor. Peki 29 Ekim’de bankalar açık mı, çalışıyor mu?
29 EKİM’DE BANKALAR AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Bankaların mesai düzenlemesine göre bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyor.
28 Ekim Salı günü öğlene kadar açık olan bankalar, 29 Ekim'de ise hizmet vermeyecek.
HAVALE VE EFT YAPILIR MI?
28 Ekim'de öğleden sonra yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 30 Ekim Çarşamba tarihinde mümkün olacak.
28 EKİM BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim günü tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bankalar 29 Ekim günü tam gün 28 Ekim günü ise öğleden sonra kapalı olacaklar.
Kargolar, PTT’ler, bankalar ve daha birçok kurum Salı günü öğlene kadar açık olacak.