28 EKİM BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim günü tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bankalar 29 Ekim günü tam gün 28 Ekim günü ise öğleden sonra kapalı olacaklar.

Kargolar, PTT’ler, bankalar ve daha birçok kurum Salı günü öğlene kadar açık olacak.