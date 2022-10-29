İlk günkü inanç asırlık sevda! Yurtta Cumhuriyet coşkusu! 0:00 / 0:00

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 99 yıl önce ilan edilen; "Benim en büyük eserimdir" dediği Cumhuriyetimizin yaş günü, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen törenlerle coşku içinde kutlanıyor.

YURT GENELİNDE KUTLAMA YAPILIYOR Birçok kentte dün gece düzenlenen fener alaylarının ardından bugün de konserler ve gösterilerle bayramımız coşku içinde yaşanıyor. İşte yurdun farklı köşelerinden dikkat çeken bayram kutlamaları...

VATANDAŞLAR ANITKABİR'E KOŞTU DHA'da yer alan habere göre Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından, halkın ziyaretine açıldı. Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir'e akın etti. Yeni evli çiftlerden çocuklu ailelere, gencinden yaşlısına her kesimden yüzlerce kişi, Cumhuriyet coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı. Anıtkabir avlusunu tamamen dolduran vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirip, Cumhuriyet Bayramı´nı kutladı. Başkent'te ayrıca TBMM'den, ilk Meclis'e geçit töreni de düzenlendi. 4 kilometrelik yürüyüşe vatandaşlar da katıldı.

HELİKOPTERLERDEN GÖSTERİ UÇUŞU İHA'da yer alan habere göre Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla valilik önünde tören düzenlendi. Vali Ali İhsan Su ile 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, alandaki vatandaşları ve askeri birlikleri selamladı. Tören birliklerinin geçişi sırasında helikopterler, tören alanı üstünden uçuş yaptı.

FOLKLOR GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ Bolu’da, Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü Anıtpark’ta Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Anıtpark’ta düzenlenen tören sonrası Kent meydanında devam eden kutlamalarda öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

KOMANDOLARA BÜYÜK İLGİ Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene vatandaşlar büyük ilgi gösterirken komandoların gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı.

MİNİKLERDEN DANS GÖSTERİSİ Manisa'nın Salihli, Kula, Sarıgöl, Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde Cumhuriyetin 99. Yılı vatandaşların da yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde kutlandı. Miniklerin dans gösterisi ilgiyle izlendi.

AKROTİMDEN MÜTHİŞ GÖSTERİ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi Türk Yıldızları İstanbul’da uçuş gerçekleştirdi. Jetlerin gösterisi nefes kesti.

HORON GÖSTERİSİ BEĞENİ TOPLADI Trabzon'daki kutlamalarda horon gösterileri alkış alırken, kutlamalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resim, şiir, kompozisyon ve farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçiş töreniyle son buldu.