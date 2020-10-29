29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - TRABZON

AA

Vali İsmail Ustaoğlu'nun tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, valilik bahçesindeki tören alanında devam etti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir dünya imparatorluğunun küllerinden doğarak ayağa kalkan bir devlet olduğunu ve her türlü badireye rağmen milletinden aldığı güçle, azim ve kararlılıkla kutlu yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği noktanın gurur duyulacak olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, bağımsızlık mücadelesinin kazanılmasına ve yeni bir devlet kurulmasına öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andığını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, Cumhuriyet Bayramı konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.Törene, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.