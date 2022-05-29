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29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 2022 29 Mayıs İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretsiz mi?

29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği gibi Türk tarihi açısında büyük bir öneme sahip İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlanacak. Yurdun çeşitli yerlerinde kutlamalara sahne olan 29 Mayıs'ı meydanlarda kutlamak isteyen vatandaşlar "İETT, Metro, Marmaray, Metrobüs toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte yanıtı...

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    29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 2022 29 Mayıs İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray toplu taşıma bedava mı ve ücretsiz mi?

    29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethinin kutlandığı  53 gün süren yoğun bir kuşatmanın ardından; II. Mehmed komutasındaki ordunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmesiyle başlayan zafer her sene yurdun dört bir tarafında kutlanmaya devam ediyor. Peki 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İETT, Metro, Marmaray, Metrobüs toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? İşte merak edilen soruların yanıtın sizler için derledik.
  • 02
    29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 2022 29 Mayıs İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray toplu taşıma bedava mı ve ücretsiz mi?

    29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü otobüs, İETT, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı konusunda açıklama yapıldı. İlk açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığın'dan geldi. Marmaray'ın 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.
  • 03
    29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 2022 29 Mayıs İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray toplu taşıma bedava mı ve ücretsiz mi?

    Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.
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    29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 2022 29 Mayıs İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray toplu taşıma bedava mı ve ücretsiz mi?

    Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
  • 05
    29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 2022 29 Mayıs İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray toplu taşıma bedava mı ve ücretsiz mi?

    "Aziz İstanbullular, 13 Eylül 2021'de İBB Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs’ta İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümünde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir, bilgilerinize." ifadelerini kullandı.

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