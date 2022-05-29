29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethinin kutlandığı 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın ardından; II. Mehmed komutasındaki ordunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmesiyle başlayan zafer her sene yurdun dört bir tarafında kutlanmaya devam ediyor. Peki 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İETT, Metro, Marmaray, Metrobüs toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? İşte merak edilen soruların yanıtın sizler için derledik.