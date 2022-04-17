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3 bin bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürerken 2022 bekçilik başvuru şartları ve tarihleri araştırılmaya başlandı. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen binlerce vatandaş “Bekçi alımı ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 Bekçi alımı ilanı ile başvuru tarihleri ve şartları…

  • 01
    3 BİN BEKÇİ ALIMI İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ| Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? 2022 Bekçi alımı ilanı

    Bekçilik başvuru şartları ve tarihleri binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 4 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bekçi alımı ilanına göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)  Polis Akademisi bünyesinde görevlendirilecek 3 bin bekçi alımı yapılacağı müjdelenmişti.  EGM PA taşra teşkilatlarında görev almak isteyen vatandaşlar bekçi alımı ilanı ile bekçilik başvuru tarihleri ve şartlarını yakından takip ediyor. İşte, konuyla ilgili merak edilenler…
  • 02
    3 BİN BEKÇİ ALIMI İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ| Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? 2022 Bekçi alımı ilanı

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: 3 BİN YENİ BEKÇİ ALINACAK!

    4 Mart Cuma tarihli Resmi Gazete'ye göre Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatlarında görevlendirilecek 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak.
  • 03
    3 BİN BEKÇİ ALIMI İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ| Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? 2022 Bekçi alımı ilanı

    2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Ülke genelinde çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı. 

    Bekçi alımı için düzenlenecek sınavın tarihi ve başvuruları belli olduğunda haberimizde yer alacak. 
  • 04
    3 BİN BEKÇİ ALIMI İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ| Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? 2022 Bekçi alımı ilanı

    2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulan 3 bin yeni bekçi alımı için başvuruların alınacağı tarihler ve sınav tarihleri henüz netleşmedi.
  • 05
    3 BİN BEKÇİ ALIMI İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ| Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? 2022 Bekçi alımı ilanı

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Bekçilik sınavı başvurusu yapmak isteyenlerin başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

    Kamu haklarından mahrum olmamak,

    kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • 06
    3 BİN BEKÇİ ALIMI İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ| Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? 2022 Bekçi alımı ilanı

    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

    Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

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