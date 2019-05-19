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3 gün üst üste keneler ısırdı!

İHA

Samsun'da 3 gün üst üste keneler tarafından ısırılan Doğan T., hastaneye başvurdu. Doğan T., önceki gün sağ omzundan, dün sağ bacağından, bugün ise sol bacağından ısırıldı. Doğan T.'nin vücuduna tutunan keneler sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı

Kene

Samsun'da 3 gün üst üste üç kez kenenin ısırdığı şahıs hastaneye başvurdu. Samsun'un İlkadım ilçesinde ikamet eden Doğan T.'yi kene önceki gün sağ omzundan, dün sağ bacağından, bugün ise sol bacağından ısırdı.

38 yaşındaki Doğan T., her defasında keneyi fark ederek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gitti.

Doğan T.'nin vücuduna tutunan keneler sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı ve hastaya kan tahlilleri yapıldı.

Uzmanlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olma ihtimali olan ve ölümle sonuçlanan kene ısırmalarında vatandaşların keneye dokunmadan sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA),keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgularla seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır. 

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