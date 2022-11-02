3 günlük bebeği hastaneden kaçırdılar! 0:00 / 0:00

DHA

Şanlıurfa'da yeni doğan kız bebek, babası taburcu işlemleri yaptığı sırada hastaneden kaçırıldı. Polis, mobese kameralarından yola çıkarak bir eve düzenlediği operasyonda bebeği bulup, 5 kişiyi gözaltına aldı. DHA'nın haberine göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi´nde dün, 3 günlük olan kız bebek, babası taburcu işlemlerini yaparken kaçırıldı.

Döndüğü odada bebeği göremeyen ismi açıklanmayan baba, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden bebeğin bir kişi tarafından hastaneden çıkarıldığını tespit etti. Bebeği kaçıran kişinin bindiği otomobili, mobese kameralarından takip eden polis, Haliliye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.