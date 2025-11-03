Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 3 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        3 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 1 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri mercek altına alındı. Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar bu akşam ilk bölüm tekrarıyla izleyici karşısına çıkacak. Star TV'de Batman Kara Şövalye filmi sinemaseverlerle buluşacakken, TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 3 Kasım 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Giriş: 03.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:28
        1

        Kanalların 3 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece bugün ekrana gelecek programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar 1. bölüm tekrarıyla ekranda olacak. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 3 Kasım 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Eşref Rüya

        03:15 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bereketli Topraklar

        22:45 Veliaht

        01:45 Bahar

        04:00 Kızılcık Şerbeti

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        23:30 Gözleri Karadeniz

        02:30 Kardeşlerim

        05:10 Bir Gece Masalı

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Batman Kara Şövalye

        23:00 Batman Kara Şövalye

        02:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        04:30 Hanım Köylü

        06:00 Söz

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Cennetin Çocukları

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        00:15 Taşacak Bu Deniz

        03:00 Seksenler

        04:40 Lingo Türkiye

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Ben Onun Annesiyim

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:00 Ben Onun Annesiyim

        01:45 Ben Leman

        04:00 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
