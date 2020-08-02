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DHA

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, dün denize giren A.B., sudan çıktıktan sonra park halindeki aracının yanına gitti. Aracının camının kırıldığını gören A.B., içerideki telefonu, kimlik kartı ve banka kartlarının çalındığını fark etti. A.B.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

TELEFON VE KARTLAR ELE GEÇİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre telefonun sinyalini takip eden jandarma, şüphelilerin Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi Mera mevkiinde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla A.D., S.D. ve C.D. yakalandı, yapılan üst aramalarında telefon ve kartlar ele geçirildi. A.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, S.D. ve C.D. adliyeye sevk edildi.