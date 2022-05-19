3 yaşındaki Meryem'in feci sonu! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Feci kaza, Barbaros Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kamyon, oyun oynayan 3 yaşındaki Meryem El Habib'e çarptı. Olayı fark etmeyen sürücü yoluna devam etti.

Diğer çocukların uyarıları ile bölgeye koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaşındaki çocuğun kaza yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti. Çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.