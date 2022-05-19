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Haberler Gündem 3. Sayfa 3 yaşındaki Meryem'in feci sonu!
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Mersin'de 3 yaşındaki Meryem'in feci sonu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki kamyon oyun oynayan 3 yaşındaki Meryem El Habib'e çarptı. Meryem'i fark etmeyen sürücü yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük Meryem'in hayatını kaybettiğini tespit edildi

3 yaşındaki Meryem'in feci sonu!
3 yaşındaki Meryem'in feci sonu!
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İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Feci kaza, Barbaros Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kamyon, oyun oynayan 3 yaşındaki Meryem El Habib'e çarptı. Olayı fark etmeyen sürücü yoluna devam etti.

Diğer çocukların uyarıları ile bölgeye koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaşındaki çocuğun kaza yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti. Çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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