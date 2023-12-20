3 yıl sonra oğlunun intikamını aldı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. 18 yaşındaki genç, trafik kazasında öldü. Aile dostunu sorumlu tutan baba, intikam aldı. Cinayetin görüntülerine ulaşan SHOW Haber, acılı kadınla da görüştü.
Giriş: 20.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:18
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Trafik kazasında ölen 18 yaşındaki gencin babası, oğlunun ölümünden aracı kullanan aile dostunu sorumlu tuttu ve intikam planı yaptı.
Kazadan yaralı kurtulan adamdan 3 yıl sonra intikam aldı. Tutuklanan katil zanlısı 1,5 yıl sonra serbest kaldı. O karar aileyi isyan ettirdi.
Cinayetin görüntülerine ulaşan SHOW Haber, acılı kadınla da görüştü.