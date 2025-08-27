Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 30 Ağustos bankaların çalışma durumu: 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta Havale, EFT ve FAST yapılır mı?

        30 Ağustos bankaların çalışma durumu: 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda, en çok araştırılan konulardan biri tatilin mesai düzenine etkisi oldu. Bankaların, resmi dairelerin ve özel sektör çalışanlarının 30 Ağustos'ta nasıl bir program izleyeceği sorgulanıyor. Özellikle banka işlemleri planlayanlar "Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı?" sorusuna cevap arıyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 22:33 Güncelleme: 27.08.2025 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ağustos ayının son günlerine girilmesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu da gündeme geldi. Resmi tatil kapsamında kamu kurumlarının ve bankaların çalışma düzeni araştırılırken, özel sektördeki mesai uygulamaları da merak konusu oldu. Peki, 30 Ağustos’ta bankalar ve kamu kurumları açık olacak mı, hizmet veriyor mu? İşte güncel bilgiler...

        2

        30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

        30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli milli bayramlarından biri olan Zafer Bayramı olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu özel gün, 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı tarihi simgeliyor. Türkiye genelinde her yıl kutlanan bu bayram, 1 günlük bir resmi tatil kapsamında yer alıyor.

        3

        BANKALAR VE RESMİ KURUMLAR 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

        30 Ağustos 2025 günü hem resmi tatil olması hem de cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle; Devlet daireleri (nüfus müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler vb.) kapalı olacak.

        4

        Bankalar, yalnızca dijital kanallar üzerinden hizmet vermeye devam edecek, şubeler kapalı olacak. PTT şubeleri hizmet vermeyecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"