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30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Tatil olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanmak üzere hazırlıklar yapılırken bayramın hangi güne denk geleceği merak ediliyor. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor? Tatil olacak mı? İşte detaylar...

06.08.2018 - 11:34 | Güncelleme:

Ulusal bayramlar arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa bir süre kalmışken özellikle çalışanlar tarafından bayramın hangi güne denk geleceği ve tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki ilk kez 1924 yılında kutlanmaya başlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Tatil olacak mı? İşte merak edilenler...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? TATİL OLACAK MI?

2018'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ulusal bayramlar arasında yer aldığından resmi tatil günler kapsamına giriyor. 31 Ağustos Perşembe günü de tatil ilan edilirse, 4 günlük tatil olacak. Ancak bu yönde yapılmış herhangi bir resmi açıklama henüz yok. Detaylar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN GEÇMİŞİ

30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün  katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.

Çal Köyü'nde gerçekleşen ilk törende Mustafa Kemal, millî ruhun canlı tutulmasının önemini vurgulamış ve Meçhul Asker Abidesi'nin temelini eşi Latife Hanım ile beraber atmıştır.

Başkumandan Zaferi 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. 1 Nisan 1926’da kabul edilen Zafer Bayramı Kanunu'nda 30 Ağustos Başkumandan Muharebesi gününün Cumhuriyet ordu ve donanmasının Zafer Bayramı olduğu, her yıl dönümünde bu bayram gününün kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından kutlanacağı belirtilir. Aynı yıl, dönemin Savunma Bakanı Recep Peker’in yayınladığı bir genelge ile bayram törenlerinde neler yapılacağı detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Ancak 1930’ların ortalarına kadar ilk tören gibi üst düzeyde gerçekleşen Büyük Zafer kutlaması veya anma töreni yapılmamıştır. Hava Kuvvetlerinin ülke savunmasında önemli bir yeri olması nedeniyle, Tayyare Cemiyeti de 30 Ağustos tarihini "Tayyare Bayramı" olarak adlandırmıştır.

 

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