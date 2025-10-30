Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken, yeni diziler de bir bir görücüye çıkıyor. Bu sebeple izleyiciler her gün “Bu akşam televizyonda neler var?” sorusuna yanıt arıyor. 30 Ekim Perşembe günü ekranlara gelecek program, dizi, film ve yarışmav gibi içerikler merak ediliyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. İşte, 30 Ekim 2025 TV yayın akışı…