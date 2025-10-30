Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 30 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı

        30 Ekim TV yayın akışı listesi: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün yayınlanacak program, dizi, film, yarışma gibi içerikler ve ekranlara gelecekleri saat dilimleri merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. 30 Ekim 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Buna göre, Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Haberimizde yer alan 30 Ekim Perşembe Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri ile gün içinde ekrana gelecek diğer yapımları öğrenebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken, yeni diziler de bir bir görücüye çıkıyor. Bu sebeple izleyiciler her gün “Bu akşam televizyonda neler var?” sorusuna yanıt arıyor. 30 Ekim Perşembe günü ekranlara gelecek program, dizi, film ve yarışmav gibi içerikler merak ediliyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. İşte, 30 Ekim 2025 TV yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:15 Kara Murat Fatih'in Fermanı

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        23:15 Eşref Rüya

        02:00 Kader Bağlayınca

        03:30 Poyraz Karayel

        05:15 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:40 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Cennetin Çocukları

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        23:15 3'Te 3

        00:30 Teşkilat

        03:15 Cennetin Çocukları

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Gece Masalı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Kuruluş Orhan

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 Kuruluş Orhan

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        03:00 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        01:00 Kral Kaybederse

        03:30 Hanım Köylü

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:00 Ben Onun Annesiyim

        02:30 Sahtekarlar

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03:30 Gel Konuşalım

        30 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Google ve Amazon'da İsrail'e şifreli uyarı
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?