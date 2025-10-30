30 Ekim TV yayın akışı listesi: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bugün yayınlanacak program, dizi, film, yarışma gibi içerikler ve ekranlara gelecekleri saat dilimleri merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. 30 Ekim 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Buna göre, Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Haberimizde yer alan 30 Ekim Perşembe Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri ile gün içinde ekrana gelecek diğer yapımları öğrenebilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Kara Murat Fatih'in Fermanı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Eşref Rüya
02:00 Kader Bağlayınca
03:30 Poyraz Karayel
05:15 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23:15 3'Te 3
00:30 Teşkilat
03:15 Cennetin Çocukları
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Kuruluş Orhan
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Orhan
04:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
01:00 Kral Kaybederse
03:30 Hanım Köylü
05:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Ben Onun Annesiyim
02:30 Sahtekarlar
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Gel Konuşalım
