30. İstanbul Caz Festivali sona erdi İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 26 senedir Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 30. İstanbul Caz Festivali, 19 Temmuz'da "Festivalin 30. Yılında İstanbul Cazının Üç Kuşağı" konseriyle sona erdi. Festivalin 30. yılına özel gerçekleştirilen bu gecede usta davulcu Can Kozlu'ya Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi. Festival bu yıl konser ve yan etkinlikleriyle 35 binin üzerinde kişiye ulaştı

30. İstanbul Caz Festivali, 7–19 Temmuz tarihleri arasında, 40'a yakın konserde, 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırladı. Festival, İstanbul'un 14 farklı mekânında gerçekleşti ve konserleri 35 binin üzerinde kişi izledi.

FESTİVALİN YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ USTA DAVULCU CAN KOZLU'YA TAKDİM EDİLDİ

30. İstanbul Caz Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü Türkiye'de caz davulculuğunun en önemli isimlerinden Can Kozlu'ya sunuldu.

Clifford Chance ve Çiftçi Avukatlık Ortaklığı desteğiyle gerçekleştirilen "Festivalin 30. Yılında İstanbul Cazının Üç Kuşağı" başlıklı kapanış konserinde İmer Demirer Trio ile sahneye de çıkan usta davulcu Can Kozlu'ya ödülünü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı takdim etti.

Selen Gülün'ün müzik direktörlüğünde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen kapanış konseri, şehrin müziğini ve farklı kuşaklarıyla "İstanbul cazı"nı bir araya getirdi. Gecede Nardis Genç Caz Vokal Yarışması ve Genç Caz+ gibi etkinliklerdeki başarısıyla öne çıkan İpek Göztepe Quintet, Türkiye cazının başarılı topluluklarından Selen Gülün Blue Band ve Can Kozlu'nun da davulda yer aldığı İmer Demirer Trio feat. Ali Perret ekibi sahnedeydi.

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ'NİN BU YILKİ MERKEZİ PARKORMAN OLDU

30. İstanbul Caz Festivali, bu yıl ilk kez Parkorman'da üç etkinlik düzenledi. Parkorman'da Go Ons ve Single Circle katkılarıyla yerli ve yabancı birçok ünlü ismi ağırlayan festival, tüm gün süren konserler ve özel etkinliklerle festival heyecanını mekânın yeşil atmosferiyle birleştirdi.

Parkorman konserlerinde ilk gün Kovacs, Riff Cohen & Okay Temiz "The Ritual", Mert Demir ve Takeshi's Cashew'dan oluşan yıldız bir kadro sahne aldı. Morcheeba, Alfa Mist, Ekin Beril ve Mammal Hands Parkorman'ın ikinci gününde cazı farklı türlerle harmanlayan bir müzik şölenine imza attı. Parkorman konserlerinin son günü ise, dünyaca ünlü indie-rock grubu The Lumineers'ın nefes kesen performansıyla tamamlandı. Hep bir ağızdan söylenen birçok folk şarkısına hayat veren gruptan önce konserde, Türkiye'de son yılların en önemli alternatif rock gruplarından Adamlar yer aldı.