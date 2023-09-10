30 saniyelik bir kişilik testi! Bu acil durumlardan ilk önce hangisine müdahale ederdiniz?

Bir gece evdesiniz ve işler aynı anda kontrolden çıkıyor; köpek koltuğu parçalamaya başladı, çaydanlıktaki su kaynadı, telefon çalıyor ve bebek ağlıyor. İlk müdahale edeceğiniz kim olurdu? Seçiminizi yaptığınıza göre cevaplara geçelim.

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1. ÇAYDANLIK

Çaydanlığı seçtiyseniz tutkulu ve çabuk sinirlenen bir insan olduğunuz anlamına gelebilir. Hiç şüphe duymadan hızlı bir şekilde kararlar alırsınız ve hiçbir şey sizi hedefinize ulaşmaktan alıkoyamaz.

Monotonluktan çabuk sıkılabilirsiniz. Güvenliğinize önem veriyorsunuz ve sürprizlerden hoşlanmıyorsunuz. Beklenmedik değişiklikler ve dönüşler olmadan, açıkça tanımlanmış bir planı takip etmek sizin için daha kolay.