30’lu yaşlardaki kadınlara öneriler!

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Düzenli egzersiz!

“Vaktim yok, zaten zayıfım” gibi bahaneleri unutun. Herkes için düzenli 30 dakikalık egzersiz hayati önem taşıyor. Spor salonuna gitmek ya da yakın bir parkta yürüyüş yapmak olabilir. Seçenek bol yeter ki bunu alışkanlık haline getirin. Düzenli egzersiz stresten uzaklaştırdığı gibi vücudun kendini yenilemesi için de fırsatlar yaratıyor.