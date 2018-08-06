30’lu yaşlardaki kadınlara öneriler!

Plastik Cerrah Dr. Bayraktaroğlu, bu dönemi sağlıkla geçirmek ve ileriki yıllara yatırım yapmak için önemli ipuçlarını paylaşıyor. Güzel yaş almak önünüzdeki yıllara sağlıkla, estetikle hazırlanmak için bu önerilere kulak verin...
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Plastik Cerrah Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, "Hayatın en güzel dönemi belki de 30'lu yaşlar. Gençlik ile olgunluk arasında salınan, uçarılık ile dinginlik arasında gidip gelen zamanlar. Özellikle şehirli kadınlar için çoğu zaman evlilik ve annelik anlamına gelen bu dönem aslında güzellik uygulamalarına başlamak için de enfes bir zaman dilimi..." diyor.
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Dr. Bayraktaroğlu, bu dönemi sağlıkla geçirmek ve ileriki yıllara yatırım yapmak için önemli ipuçlarını paylaşıyor. Güzel yaş almak önünüzdeki yıllara sağlıkla, estetikle hazırlanmak için önerilere kulak verin:
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Günlük cilt temizliğini unutmayın!
Kısaca TTM yani temizleme, tonik ve nemlendirme olarak ifade edebileceğimiz günlük alışkanlığınızı aksatmayın. BU uygulamaya hiç başlamadıysanız hemen başlayın. Doktorunuzun ya da estetik uzmanınızın önerileri doğrultusunda cilt tipinize uygun ürünlerle bu ritüeli zevkle yapın. Faydasını göreceksiniz.
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Doğru kozmetik ürünleri seçin!
Makyaj günümüz kadını için olmazsa olmaz. İster bir parlatıcı ister maskara ya da tam tekmil bir makyaj. Seçiminiz ne olursa olsun kullandığınız ürünlerin içeriklerine dikkat edin. Cildinize zarar vermeyecek ve zamanın etkisini ez aza indirmenize yardımcı olacak ürünleri kullanmanız şart.
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Güzel beslenin!
Cildinizin sağlıklı, ışıl ışıl olmasını istiyorsanız lütfen beslenmenize dikkat edin. Doğal ve mevsim gıdalarını sofranızdan eksik etmeyin. İşlenmiş ürünler ve öğün dışı atıştırmalarınızı uzak tutmalısınız.
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Takviyeler alın!
Doktorunuzun önerisi ile takviyeler alabilirsiniz. Bu takviyeler doğal gıdalar da olabilir. Cildin esnekliğini uzun süre muhafaza etmek ve sağlıklı bir yaşam kalitesi için abartıya kaçmadan tüketeceğiniz bu takviyeler belli dönemlerde alınabilir.
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Maskenizi unutmayın!
Yüzümüz en önemli kartvizitimiz. Bu nedenle yüz maskelerinizi asla ihmal etmeyin. Size pahalı maskeleri şart koşmuyoruz. İster profesyonel bakım içinde bir maske isterseniz de evde hazırlayacağınız basit bir reçete. Yeter ki ihmal etmeyin!
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Düzenli egzersiz!
“Vaktim yok, zaten zayıfım” gibi bahaneleri unutun. Herkes için düzenli 30 dakikalık egzersiz hayati önem taşıyor. Spor salonuna gitmek ya da yakın bir parkta yürüyüş yapmak olabilir. Seçenek bol yeter ki bunu alışkanlık haline getirin. Düzenli egzersiz stresten uzaklaştırdığı gibi vücudun kendini yenilemesi için de fırsatlar yaratıyor.
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Keselenin!
Cildi tazelemenin en geleneksel yol keselenmektir. Bunu peeling maskeleri ile de yapabilirsiniz. Unutmayın, düzenli olarak ölü hücreleri uzaklaştırmak cildi sağlıklı ve parlak gösteriyor. Düzenli aralıklarla keselenin.
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Su için!
Günde en az 8-10 bardak su içmek hayati önem taşıyor. Suyun şifasını anlatmaya kalksak sayfalar yetmez. Siz en iyisini bunu telefon uygulamanızın yardımı ile alışkanlık haline getirin. Su tazeliktir.
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Sağlıklı bir hayat düzeni!
Alkol ve sigara hayat kalitesini azaltan iki madde. Özellikle ciltte yarattıkları hasarlar ciddi boyutta. Hayatınızı sigara ve alkolden uzak tutarak devam ettirmenizin faydasını ilerleyen yıllarda göreceksiniz. Ayrıca düzenli uyku ve meditasyon gibi yardımcılar stresi azaltmanızı sağlayacaktır. Unutmayın mutlu insan her zaman genç ve güzeldir.
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