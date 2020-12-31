31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi STAR TV'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık STAR TV yayın akışı nedir?
31 ARALIK PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA
07:00
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH
09:45
GERÇEĞİN PEŞİNDE
13:15
SÖZ
16:30
STAR HABER
18:30
İBO SHOW
20:00
YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA
01:00
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH (TEKRAR)
03:30
GENİŞ AİLE (TEKRAR)
05:30
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