31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi STAR TV'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık STAR TV yayın akışı nedir?

31 ARALIK PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA

07:00

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

09:45

GERÇEĞİN PEŞİNDE

13:15

SÖZ

16:30

STAR HABER

18:30

İBO SHOW

20:00

YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA

01:00

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH (TEKRAR)

03:30

GENİŞ AİLE (TEKRAR)

05:30