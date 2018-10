Yarışmada Erol Albayrak, Tuğçe Sarıkaya, Güngör Bayrak, Yıldırım Mayruk, Ahmet Güneş, Sadettin Dayıoğlu, Ali Osman Akat, Tolga Çam, Alper Aslanoğlu, Faruk Saraç, Hind Joudar, Tyla Angelis, Aytaç Yamaç, Çağrı Oral, Yağmur Aydan, Aslıhan Karalar, Efe Sorarlı, Ferhan Aral, Ela Yörüklü, Burcu Kavaklı, Ege Semih Erken, Uygar Taze, Selen Kılıç, Almila Nur Özerman jüri olarak bulundu. İstanbul sosyetesinin katıldığı gecede Alper Aksoy, Ece Gürsel, Güngör Bayrak, Nil Burak şarkı söyledi. Gecenin takdimini Ece Gürsel yaptı.

Best Model Türkiye yarışmasında Türkan Geyik, Ulaş Özgür Arslan birinci, Buse Orcan, Ercüment Çırak ikinci, Merih Öztürk, Alp Temuçin Kocaman üçüncü seçildi. Birinci seçilen Türkan Geyik ve Ulaş Özgür Arslan 8 Aralık gecesi gerçekleşecek olan 31. Best Model of The World-Dünyanın En İyi Mankeni yarışmasında ülkemizi temsil edecek.

