316 gün sonra acı haber!

316 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
Muğla'da, kavşakta kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucu yaralanan Recep Özbakır, tedavi gördüğü hastanede 316 gün sonra yaşamını yitirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 Ocak'ta meydana gelen kazada, Jandarma Kavşağı'ndan ilçe merkezi yönüne giden Recep Özbakır'ın (45) kullandığı motosiklete, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden Kıbrıs Şehitleri Caddesi yönüne giden otomobil çarptı.
Kazada, hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Recep Özbakır ağır yaralandı. Muğla'daki bir özel hastanede 316 gündür tedavi gören kendisi de motosiklet tamircisi olan Özbakır, yaşam mücadelesini kaybetti.
Özbakır'ın ölümü sevenlerini yasa boğarken, polisin kazaya ilişkin başlattığı soruşturmanın ölüm nedeniyle genişletileceği öğrenildi.