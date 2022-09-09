Akbank Caz Festivali, cazın farklı ritimlerini ve renklerini içeren zengin programı ile 32. kez cazseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 24 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 32. Akbank Caz Festivali'nde; caz müziğinin önemli temsilcilerinden Abdullah Ibrahim, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola, Ravi Coltrane ve Oded Tzur Quartet gibi isimler sahne alacak.

Akbank Caz Festivali; bu sonbaharı caz müziği ile farklı müzik türlerinin bir araya geldiği bir seçki ile şehrin farklı noktalarında karşılayacak. Festival; 120'den fazla müzisyenle 22 ayrı mekanda 32 konser, 3 söyleşi, 3 çocuk atölyesi, teras konserleri ve dans etkinlikleriyle gerçekleşecek.

Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 32. Akbank Caz Festivali'nde açılış; 24 Eylül'de Alp Ersönmez'in Cereyanlı projesi kapsamında Barış Doğukan Yazıcı, Çağrı Sertel, Duru Tuna ve Kuzey Yılmaz'ın oluşturduğu ekiple Müze Gazhane'de gerçekleşecek.