3500 yıllık balsamın orijinal kokusu tekrar üretildi

AA'nın CNN'den aktardığı habere göre, ölümden sonraki hayatta ruhun vücuda geri döneceğine inanan Antik Mısırlıların mumyalama süreçlerine ait gizemleri aydınlatmak için yeni bir çalışma yapıldı.

Bilim insanları, Antik Mısırlıların mumyalama öncesinde bedenden ayırdıkları akciğer, karaciğer, mide ve bağırsakları sakladıkları kanopik adlı kavanozlardaki balsamın içeriğini inceledi.

Bu kapsamda, Almanya'daki August Kestner Müzesi'nde muhafaza edilen soylu kadın Senetnay'ın akciğerleri ve karaciğerinin bulunduğu iki kanopiğin dibindeki balsam kalıntıları, laboratuvarda analiz edildi.

BALSAMIN İÇERİĞİNDE ESANSLI REÇİNELER BULUNUYOR

Antik Mısır metinlerinde içeriği detaylıca tarif edilmeyen balsamın analizler sonucunda bal mumu, yer sakızı, reçine ile bitkisel ve hayvansal yağlar içerdiği tespit edilirken kanopiklerdeki balsamların, saklanan organın özelliğine göre, küçük farklılıklarla hazırlandığı ifade edildi.

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Balsamın içerisinde, ağaç ve çalıların sakız ve reçinesinde rastlanılan benzoik asit ile bezelye ve tarçında bulunan, vanilya benzeri bir koku veren kumarin kimyasalı tespit edildi.

Senetnay'ın akciğerlerinin saklandığı kavanozda, Pistacia cinsi ağaçlara ya da Güney Doğu Asya ve Hindistan Yarımadası'na özgü dammar reçinesine ait olabilecek kokulu reçineler saptandı.

Araştırmacılar, balsamdaki bileşiğin dammar reçinesinden elde edilmesi durumunda, Antik Mısırlıların milattan önce 15. yüzyılda kullandığı ticaret yollarının daha önceki tahminlerden daha gelişmiş olabileceğini vurguladı.