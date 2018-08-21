Kimilerine göre çılgınlar, kimilerine göreyse gelecek öngörüsü olan bir grup insan... Onlar bir uzay ülkesi kuran Dünyalılar. Uzay ülkesinin adı Asgardia. 2016'da kuruldu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuruyla Asgardialı olmak mümkün. Dünyanın dört bir tarafından katılım var. Bilin bakalım en çok Asgardialı nereden? Türkiye! Tam 36 bin Türk Asgardia vatandaşı var. Bu arada ilk uydularını uzaya gönderdiler bile. Peki Asgardia'nın hedefi ne? Parayı nereden buluyorlar?



Bu sene Asgardia'nın devlet başkanı seçilen Rus ve Azeri vatandaşı iş insanı Igor Ashurbeyli Habertürk'ten Nalan Koçak'a anlattı.

Ashurbeyli, Asgardia devlet başkanı olarak yemin ederken

Bir “uzay ülkesi” kurma fikri nereden aklınıza geldi?



Yaklaşık 10 sene önce bağımsız bir devlet oluşturma fikri aklıma geldi. 2016'da Montreal'de uzay hukuku üzerine bir uluslararası konferansa katıldım. O zaman aklıma geldi: Neden o ülkeyi uzayda kurmuyorum? Uzmanlarla konuştum ve yasal olarak önümde hiçbir engel olmadığını anladım.



Uzay ülkesi kurarken temel amacınız neydi?



En büyük amacım şu: İnsanlığın varlığını Dünya'nın ötesinde sürdürebildiğini görmek. Biliyorsunuz bu aslında uzayda kurduğumuz kalıcı yerleşimlerle şimdilik, kısıtlı bir şekilde de olsa, mümkün. İlk nesil Asgardialıların uzayda doğmasını başardığımız zaman Dünya'nın dışında çok önemli bir toplumsal gelişmeye imza atmış olacağız.



Peki uzayda nereye yerleşmeyi düşünüyorsunuz?



25 yıl içerisinde uzayda kalıcı yerleşkeler oluşturmayı planlıyoruz.



“NİHAİ HEDEF; AY'DA YERLEŞİM KURMAK”



Yakın bir zaman bu...



Evet. Öncelikle Dünya'nın alçak yörüngesinde kuracağız. Bir sonraki hedefimiz Ay'ın yörüngesi. Nihai hedefimiz Ay'a yerleşmek.



Nasıl?



Gelecek sene bilim kongremizi düzenleyeceğiz ve yerleşim birimlerinin nasıl oluşturulacağının detaylarını açıklayacağız.

Ashurbeyli yemin töreninde

Bir bayrağınız ve ulusal marşınız var. Nereden esinlendiniz?



Asgardialılar bayrağımızı ve marşımızı seçti. Ulusun kuruluşunu ilan ettikten sonra Asgardia'nın sembollerini seçilmesi için vatadaşlarımız arasında bir yarışma yaptık. Herkes kendi tasarımıyla yarışmaya katıldı. Seçilenler en çok oyu alanlar.



“ASGARDIA'NIN BAŞ KOMUTANIYIM”



Devlet başkanı olarak sizin sorumluluklarınız neler?



Görevlerim Asgardia genelinde liderlik ve anayasamızın uygulanmasını sağlamak. Dış ve iç politikanın şekillenmesinden de sorumluyum. Ayrıca ülkenin baş komutanıyım.



Anayasa demişken, temel prensipleriniz neler?



Anayasada temel olarak Asgardia'nın amacı, vatadaşlık hakları, kaynaklarımız, hükümet ve parlamento yapımız, sosyal adalet duruşumuz yer alıyor. Bunun dışında güvenlik, ulusal yapı ve buna benzer pek çok konu düzenlenmiş durumda.



Hedeflerinizden biri de uzaya uydu göndererek internetin tüm dünyada ücretsiz olmasını sağlamak. Neden?



Çünkü ancak böylece dünyadaki sınırları yok edebileceğimizi düşünüyorum. Bence internet herkes için temel bir hak olmalı.



Vatandaşlarınıza gelmek istiyorum... Sorumlulukları neler? Ne yapıyorlar?



İki tür vatandaşlık var: Takip edenler ve yerleşik olanlar. Takipçi olan vatandaşların sayısı neredeyse 1 milyon. Bunlar temel kişisel verilerini Asgardia'yla paylaşarak kayıt oldular. Yerleşik olanlarsa tüm kişisel verilerini bizimle paylaştı ve anayasamızı kabul etti. Bunların oy kullanma ve seçilme hakkı var. Yasal olarak Asgardia vatandaşı olmanın koşullarını 2019'da, ulusumuzun tüm kurumlarının oluşumunu tamamladıktan sonra açıklayacağız. Şimdilik koşul 18 yaşın üzerinde olmak ve anayasamızın temel kurallarını kabul etmek.



“ASGARDIALILARIN YÜZDE 9'U TÜRKÇE KONUŞUYOR”



Vatandaşlarınızın profili nasıl? Kimler katılıyor daha çok?



Çok kapsayıcı bir profil, her türden, meslekten insan var. Mesela yüzde 70'i 18-24 yaş arasında, yüzde 9'u Türkçe konuşuyor. 12 resmi dilimiz var.



Sitenizdeki verilere göre Türkiye'den 30 binin üzerinde vatandaş var. Neden Türkler bu kadar ilgi gösteriyor.



Size ilginç bir şey söyleyeyim, son verilerimize göre Türkler Amerikalıları geçti. Katılımda artık birincisiniz! Gerçekten nedenini tam olarak bilemiyorum ama umuyorum fikirlerimiz onları heyecanlandırmıştır.



“DÜNYALILAR İÇİN EN İYİ ULUSU YARATACAĞIZ”



Türkiye'den aranıza katılan Asgardialılara özel bir mesajınız var mı?



Türkiye'den gelenlere diğer Asgardialılara söylediklerimin aynısını söyleyeceğim: Bize katıldığınız için çok mutluyuz. Sizin için de olabilecek en iyi ulusu yaratmak için can atıyoruz. Bu sene Avusturya'da ilk parlamento toplantımızı yaptık. Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen parlamento üyelerimize vize vermediler. Ben de parlamento Başkanımız Lembit Öpik'i İstanbul'a gönderdim ve Türk parlamenterlerimizin demokratik sürecimize katılmasını sağladım. Onlar için ayrı bir oturum düzenledik. Türk parlamenterlerimize de buradan teşekkür etmek istiyorum.

Asgardia ilk uydusunu uzaya gönderdi bile