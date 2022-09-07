Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri: 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi onayından geçerek kabul edilen düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği ve maaşları nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Peki, 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak, artacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler ve 3600 ek gösterge son durum...

ABONE OL
  • 3600 ek gösterge güncel maaş tablosu: 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve maaşlara nasıl yansır?

    3600 ek gösterge sonrası güncel maaş tablosu gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Kamu çalışanlarımıza toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle aralık ayında 3600 ek gösterge düzenlemesi çok daha fazla yansıyacak, katlanacak" açıklamaları sonrasında son gelişmeler merak ediliyor. İşte detaylar...
  • 3600 ek gösterge güncel maaş tablosu: 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve maaşlara nasıl yansır?

    EK GÖSTERGESİ 3600'E YÜKSELTİLENLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI!

    Ek gösterge artışları 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlülüğe girecek. Ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin 15 Ocak 2023 tarihine ait görev aylığını alıp emeklilik talebinde bulunması gerekmektedir.
  • 3600 ek gösterge güncel maaş tablosu: 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve maaşlara nasıl yansır?

    BAKAN BİLGİN'DEN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

    Şu anki verilerin rakamlarında Temmuz ayı enflasyon farkının bulunmadığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge açıklamasında bulunmuştu. Bakan Bilgin, "Aylıklardaki 1300-1400 lira artış bugünkü rakamlarla. Temmuzda enflasyon farkı vereceğiz, başka düzenlemelerimiz de olacak. Bu tutar 2500 liraya ulaşabilecek. 45-50 bin lira ikramiye de artacak. Yansıtma katsayısı değişecek, bu da yansıyacak. Aralık sonunda da bir düzenleme yapacağız. Kamu çalışanlarımıza toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle aralık ayında 3600 ek gösterge düzenlemesi çok daha fazla yansıyacak, katlanacak" açıklamasında bulundu.
  • 3600 ek gösterge güncel maaş tablosu: 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve maaşlara nasıl yansır?

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Memurların ek göstergesinde 600 puan artış yapan ve öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri başta olmak üzere bazı meslek gruplarının ek göstergesini 3600’e yükselten düzenleme 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Mevcut emekliler, bu tarihten itibaren ek gösterge artışından yararlanmaya başlayacak. Yeni ek göstergeden dolayı emekli ikramiyesinde meydana gelecek artıştan ise bu yıl emekli olanların bazıları yararlanabilecek. 

    Ek gösterge 2023 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacak.
  • 3600 ek gösterge güncel maaş tablosu: 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve maaşlara nasıl yansır?

    3600 EK GÖSTERGE MAAŞ ARTIŞI OLACAK MI?

    3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlitke memurların maaşlarında çok fazla artış yapılması beklenmiyor. Bazı çalışanların maaşında 90 ile 100 TL arasında artış olacağı tahmin edilirken, asıl artışın emekli maaşlarında yapılması bekleniyor.
  • 3600 ek gösterge güncel maaş tablosu: 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve maaşlara nasıl yansır?

    EK GÖSTERGE'DEN KİMLER YARARLANACAK?

    Ek göstergede artış yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmasının hemen ardından Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor. Teklif ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra teknik hizmetler, emniyet hizmetleri, sağlık hizmetleri avukatlık hizmetleri sınıfında yer alan tüm yükseköğretim mezunları 3600 ek göstergeye çıkartılacak. 
  • 3600 ek gösterge güncel maaş tablosu: 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve maaşlara nasıl yansır?

    3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

    Ek göstergede yapılan artış herkese farklı tutarlarda yansıyacak. Otuz yıl hizmeti olup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 97 lira azalırken, emekli aylıkları 1234 TL, emekli ikramiyeleri de 44 bin 499 TL artacak.

    Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanların maaşları 57 lira, emekli aylığı 1.391 TL, emekli ikramiyesi 50.145 TL artacak.
  • 3600 ek gösterge güncel maaş tablosu: 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve maaşlara nasıl yansır?

    Ek göstergesi 3600’den 4200’e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 106 TL, emekli aylıkları 303 TL, emekli ikramiyeleri 10.947 TL artış kaydedecek.

    Ek göstergesi 2200’den 3000’e çıkartılanların çalışırken aldıkları aylıklar 58 TL, emekli aylıkları 157 TL, emekli ikramiyeleri 5.646 TL artacak.

    Hiç ek göstergesi olmayıp ilk defa 600 ek gösterge alanların çalışırken aldıkları maaşları 97 TL, emekli aylığı 113 TL, emekli ikramiyesi 4.328 TL artacak.
  • 3600 ek gösterge güncel maaş tablosu: 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve maaşlara nasıl yansır?

    EK GÖSTERGE İLE KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

    Bu hesaplamalar, mevcut memur katsayısı üzerinden yapılmıştır. 1 Temmuz’dan itibaren memur maaş katsayısındaki değişim oranında bu tutarlar da artacak. Örneğin, memur maaş katsayısı yüzde 40 oranında artarsa ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanların emekli aylıklarındaki artış 1.728 liraya ulaşacak.
  • 3600 ek gösterge güncel maaş tablosu: 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve maaşlara nasıl yansır?
    Ek gösterge artışı maaş ve ikramiyeye nasıl yansıyacak?
      Mevcut Yeni    
    (TL) Emekli aylığı Emekli ikramiyesi Çalışırken aldığı maaşa etkisi Emekli aylığı Emekli ikramiyesi Emekli aylığı farkı İkramiye farkı
    3000'den 3600'e çıkartılanlar 5.627 202.909 -97 6.861 247.408 1.234 44.499
    2200'den 3600'e çıkartılanlar 5.470 197.263 57 6.861 247.408 1.391 50.145
    2200'den3000'e çıkartılanlar 5.470 197.263 58 5.627 202.909 157 5.646
    3600'den 4200'e çıkartılanlar 6.861 247.408 106 7.164 258.355 303 10.947
    İlk kez 600 ek gösterge alanlar 4.309 161.592 97 4.422 165.830 113 4.238
    Hesaplamalar 30 yıl hizmet üzerinden yapılmıştır

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.