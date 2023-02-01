Meclis'e 30 Ocak Pazartesi günü gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyonun üzerinde kişiye emeklilik hakkı tanındı. 3600 prim günü ile kısmi emeklilik kapsamı ise araştırılıyor. Peki, 3600 prim günü olanlar EYT'den yararlanacak mı? İşte, EYT kısmi emeklilik 3600 prim günü hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...